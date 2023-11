Nicolas Coeckelberghs (37 ans) et Ken De Cooman (39 ans)

Fondateurs BC Materials

Le secteur de la construction doit devenir plus durable, et avec leur bureau bruxellois BC Materials, Coeckelbergs et De Cooman veulent apporter leur pierre à l‘édifice. Et ce, au sens propre. Ils transforment ainsi la terre excavée des chantiers locaux et le gravier en briques d‘argile (compressées) pour les réutiliser comme matériaux de construction. De cette manière, les maisons peuvent littéralement être construites à partir de leur propre sol. Le duo crée ainsi un processus de construction circulaire, qui devrait permettre de réduire considérablement les flux de déchets minéraux urbains.

