Cottagecore: 5 adeptes expliquent pourquoi elles ont opté pour une vie plus lente

Le style de vie cottagecore me plaît parce qu’il évoque des souvenirs nostalgiques et parce qu’il me donne l’opportunité de donner la parole à l’enfant en moi. Rien ne me rend plus heureuse que des intérieurs romantiques, des robes vintage et un jardin fleuri. Moi-même, je vis toujours en ville, mais aspire à vivre une vie plus calme dans la nature. Quand je pars en vacances, je choisis des endroits reculés au milieu de nulle part. Cela me donne l’impression d’être un personnage d’un livre ou d’un film.

Bien qu’elle soit associée à la beauté, l’esthétique cottagecore a aussi un côté plus laid que l’on ne voit pas sur les réseaux sociaux. Par exemple, le racisme et la vision stéréotypée des rôles de genre : on voit souvent des photos de filles minces et blanches adoptant la tendance, mais presque jamais des femmes noires. Cela donne l’impression que ce mode de vie n’est pas fait pour les personnes de couleur, ni pour la communauté LGBTQIA+, d’ailleurs, parce qu’il y a beaucoup d’homophobie au sein du mouvement. Heureusement, il existe toujours plus de comptes inclusifs qui adoptent l’esthétique et bousculent les clichés. À mon échelle, c’est aussi ce que j’essaie de faire ».

INSPIRATIONS

Films:

Tous ceux du Studio Ghibli

Musique:

Aurora

Kalandra

Livres: