Le style modernastic, la tendance déco ultra douce en pleine résurgence

Alors que le quotidien semble de plus en plus dur, le style modernastic invite la douceur dans nos intérieurs et arrondit (littéralement) les angles.

À l’origine du mouvement, apparu pour la première fois en même temps que la première vague du COVID, on retrouve le tendanceur français François Bernard. Pour qui l’esthétique modernastic désigne un savant mélange de confort, pureté, poésie et modernité. Un manifeste qui se lit comme une promesse, plusieurs secousses pandémiques et autres guerres plus tard, raison pour laquelle ce courant déco s’offre une résurgence dans les intérieurs et sur les réseaux.

Les principes pour adopter le style modernastic en beauté?

Célébrer le minimalisme. On se débarrasse de tout ce qui encombre notre déco pour ne garder que l’essentiel. Y aller à fond les formes. Et opter tant que possible pour des formes arrondies, pour plus de douceur dans nos intérieurs. Accorder une attention particulière aux matériaux. Un mot clé: sensualité. Mettre les cinq sens en éveil. On imagine une déco qu’on a envie de toucher, de sentir et d’admirer sans se lasser. Inviter la poésie dans son intérieur. La beauté brute se mélange à une esthétique rigoureuse pour un rendu unique.

View this post on Instagram A post shared by MAISON&OBJET (@maisonetobjet)

Le credo de l’esthétique modernastic, dans les mots de celui qui l’a théorisée? « Une modernité adepte de l’épure et du désencombrement, qui anoblit la forme et affirme le pouvoir sensuel des matières. Ainsi naît ce « sentiment des choses » qui lient tous nos sens et renforcent notre perception de l’objet. Une spiritualité sans religion guide une création simple, confortable, minimale et poétique, où le brut côtoie la rigueur ». La preuve en exemples récents, les réseaux surfant à nouveau en plein sur cette approche délicate et épurée de la déco.

View this post on Instagram A post shared by Architectural Digest (@archdigest)

View this post on Instagram A post shared by Interior Design (@interiordesignmag)

View this post on Instagram A post shared by Balthazar Studio (@balthazarstudio)

View this post on Instagram A post shared by MH Conseil & Décoration (@mh_conseildeco)

View this post on Instagram A post shared by Evelyne | Interior Stylist (@woostudios___)

View this post on Instagram A post shared by ☽ NOMAD (@nomad.interior)

Et si vous avez envie de la mettre encore plus au goût du jour, combinez-la à des éléments de design biophilique, qui s’inspire de la nature et permettrait d’augmenter non seulement sa productivité mais aussi son bien-être.