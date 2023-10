Tendances design: 5 buzzwords qui font la déco cette saison

Les buzzwords ne manquent pas au pays de la déco. Illustration avec cette sélection de nouveautés signée par notre coordinatrice design, Amélie Rombauts.

1. Tendance #NewIndustrial

Non, l’aménagement d’intérieur ne revient pas aux bâtiments d’usine en briques rustiques et ébréchées, et lampes assorties. Ce terme fait référence à des espaces aux murs dépouillés jusqu’au béton, aux designs fonctionnels et aux silhouettes de meubles minimalistes. De préférence avec des surfaces lisses, chromées ou laquées brillantes. Après les défilés de mode, les années 90 s’invitent dans le salon.

2. Tendance #HouseHushing

Tout ce qui est excessif, chargé ou non assorti provoque un bruit visuel, voire un bourdonnement. C’est en tout cas ce que pensent les partisans du «house hushing». L’art de «calmer sa maison» consiste à ranger soigneusement et à choisir consciemment ce que l’on expose. C’est ainsi que l’on transforme la cacophonie en harmonie. La prêtresse du rangement, Marie Kondo, n’a pas fini d’inspirer les fans de déco.

3. Tendance #Bloomcore

On connaissait déjà le cottagecore, les adeptes vantant les mérites d’une vie simple et pastorale, mais avec une touche plus moderne. Dans la même veine, cet automne, on voit poindre dans les intérieurs des imprimés de fleurs et des amas de feuilles qui recouvrent tapis, papier peint, rideaux, coussins et même les accessoires de cuisine. Une déferlante végétale qui s’accompagne de meubles aux couleurs et matières évoquant la terre, le tout mâtiné d’accents seventies.

4. Tendance #ColourDrenching

Kesseksa? Le colour drenching, ou «immersion dans la couleur», consiste à peindre murs, plafond et sol d’une même teinte ou d’un dégradé de celle-ci. Mais pourquoi s’arrêter là lorsque le contenu de la pièce peut également jouer les caméléons? La société italienne Baxter tentait déjà l’expérience, l’année dernière, dans sa magnifique villa du lac de Côme, La Casa sul Lago. A Milan, au printemps dernier, c’était au tour de la société allemande COR de présenter une interprétation bicolore de la tendance.

5. Tendance #DopamineDecor

Quand notre corps produit beaucoup de dopamine, nous sommes de bonne humeur. Conséquence: à l’instar du dopamine dressing dans le monde de la mode, rempli de vêtements peps, la déco peut nous rendre heureux. Comment s’y prendre? En multipliant les couleurs, les imprimés éclectiques et les objets ludiques pour évoquer un profond sentiment de joie. De quoi créer des lieux instagrammables à souhait si vous jouez la carte vitaminée à fond… Attention toutefois à l’overdose.

Lire aussi: 3 expositions d’architecture et de design à voir cet automne en Belgique