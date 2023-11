Du 17 au 25 novembre, la maison Hermès vous convie à un spectacle original à La Verrière, à Bruxelles. Trois comédiens vous plongeront dans le monde fantaisiste et coloré de ses carrés de soie. L’expérience est gratuite mais il faut réserver. Certains créneaux sont déjà complets.

Et vous, que voyez-vous dans les nuages, dans le ciel étoilé ou dans les entrelacs de couleurs des carrés Hermès ? Une réponse qui pourra différer selon que vous les voyez dépliés ou noués de mille manières…

Depuis 1937, Hermès invite les artistes à débrider leur imagination sur ses carrés de soie. Parmi les plus connus, on pointera Sur mon nuage de Dimitri Rybaltchenko, Alternateur de Pierre Perron, Le Sacre des saisons de Pierre Marie ou encore Perspective de Cassandre.

Parade en fanfare

Rien que leur nom déjà, aux accents souvent poétiques, convoque des cascades de couleurs et des images fantastiques. Ce sont ces histoires qui ont pris forme sur la soie de ses foulards que la maison Hermès ambitionne de nous conter, à La Verrière, un espace d’exposition attenant à la boutique bruxelloise, du 17 au 25 novembre prochain.

Une maison de mots

Au travers de contes fabuleux et de chansons improvisées, Hermès aime ainsi à rappeler qu’elle est autant une maison de dessins que de mots. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’elle met ainsi en scène son savoir-faire de manière ludique. L’an dernier, à Paris, c’est à Jaco Van Dormael et à Michèle Anne De Mey qu’elle avait demandé d’imaginer sept « nano-mondes » à la manière de ce que le cinéaste et la chorégraphe avaient réalisé dans Kiss & Cry.



Avec cette nouvelle création, c’est Bruxelles qui ouvre la danse. Dans un décor spécialement conçu pour mettre à l’honneur les carrés, trois comédiens convieront à tour de rôle de petites groupes d’une vingtaine de spectateurs à plonger dans ce monde fantaisiste et chamarré et à découvrir avec eux les récits qui pourraient surgir des dessins.

Cavalier en forme

Ce spectacle gratuit dure une trentaine de minutes. Il proposé en français, anglais et néerlandais. Il est accessible à tous, enfants compris à partir de 7 ans. La réservation est toutefois obligatoire. Ne tardez pas: certains créneaux sont déjà complets.

Par un beau soir de carrés… Plusieurs séances de trente minutes sont proposées tout au long de la journée, du 17 au 25 novembre. Réservation sur hermes/parunbeausoirdecarres

