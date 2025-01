Marcher après avoir mangé, l’idée n’a rien de révolutionnaire. Mais quand les bonnes vieilles habitudes deviennent tendance sur les réseaux sociaux, c’est là qu’en général, elles se révèlent fun. Encore plus quand elles prennent des noms rigolos. Découvrez la fart walk, soit marcher pour (mieux) péter. En marche!

« Depuis que je le télétravaille, mon transit intestinal s’est considérablement amélioré », confie Marie (dont le prénom a été modifié, vous comprendrez aisément pourquoi), rédactrice web à son compte. « Ma mère était prof, et je l’ai vue constipée toute sa vie, la pauvre. J’ai travaillé en entreprise, et pour moi, il n’y a pas photo: le télétravail, c’est bon pour le ventre, et donc pour la santé. Je peux aller aux toilettes ou péter quand j’en ai envie… »

Péter, le mot est lâché! Si le sujet est aussi tabou qu’il fait (péter de) rire, il est aussi très sérieux. Depuis quelques temps, des vidéos expliquant combien retenir ses gaz est mauvais pour la santé fleurissent sur les réseaux sociaux.

Pète un coup

Un adulte en bonne santé émet des flatulences une quinzaine de fois par jour en moyenne (entre 12 et 25). Mais socialement, il est évidemment compliqué de laisser faire Dame Nature la plupart du temps… A moins que vous ne soyez particulièrement à l’aise avec vos collègues de travail. Pourtant, retenir ses pets est une mauvaise habitude. Comme dit l’adage, et ça vaut pour à peu près tout ce qui doit sortir du corps finalement, « c’est mieux dehors que dedans ». Physiologiquement, l’accumulation de gaz créé une pression sur le système digestif. L’air n’est tout simplement pas évacué et, loin de disparaître, va s’accumuler dans l’organisme. Bonjour ballonements et crampes intestinales. Et si vous souffrez d’aérophagie – littéralement, si vous avalez trop d’air – vous risquez de souffrir le martyr si vous vous retenez.



Comment éviter cet inconfort qui peut, dans un cercle vivieux, favoriser la constipation? L’alimentation, l’activité physique et notre état de santé global ont un impact direct sur les gaz produits par notre corps et sur leur (bonne) évacuation. Le plus gros challenge, pour la plupart d’entre nous, sera donc de pouvoir évacuer ces gaz quand il le faut. Pas toujours simple…

#fartwalk

C’était sans compter sur le merveilleux monde des réseaux sociaux, sur Mairlyn Smith notamment. L’autrice, critique, blogueuse culinaire et animatrice télé canadienne a publié l’été dernier un réel qui, à ce jour, a récolté plus de 14 millions de vues sur Instagram. Celle qui s’est auto-proclamée « fibre & fart walk queen » y expliquait avoir lancé le concept de ces fart walks, soit des marches pour péter, il y a une dizaine d’années, avec son mari. L’idée est très simple: marcher au moins dix minutes après le repas du soir et laisser faire la nature. Une petite balade en amoureux tout ce qu’il y a de plus romantique…



Rien de nouveau sous le soleil? Ces fart walks ne sont en effet rien d’autres que ce que nous appelons « petites marches digestives » dans nos contrées, qui, comme leur nom l’indiquent, aident à digérer. Peut-être que, outre-Atlantique, au Canada comme aux US, le petit tour de pâté de maison n’est pas aussi commun que chez nous et que rappeler que marcher est bon pour la santé n’est pas un luxe?



Car au-delà de la blague, qui finalement n’en est pas une, les bénéfices d’une marche après le repas (et à n’importe quel moment de la journée), sont nombreux: « Une alimentation riche en fibres peut aider à réduire le risque de développer une maladie cardiovasculaire et un diabète de type 2. (…) Marcher après le dîner aide à faire circuler le glucose dans les muscles, réduisant ainsi la production d’insuline et contribuant à réduire le risque de développer un diabète de type 2. Cette petite habitude quotidienne peut avoir un effet positif sur votre santé à long terme », explique Mairlyn dans son fameux reel. Sans compter le bien-être psychologique que ces petites marches peuvent apporter, surtout si ces fart walks deviennent, aussi, une franche partie de rigolade. Ptdr.