Guide de survie estival: comment être à l’aise en posant, et enfin s’aimer en photo

L’été est une période merveilleuse qui peut parfois virer au cauchemar. Nos pistes pour ne pas gâcher l’effet détente escompté, avec, notamment, des conseils pour (enfin) s’aimer en photo.

A l’heure des selfies, on pourrait croire qu’on a tous des centaines de clichés de soi dans son smartphone… et pourtant, beaucoup de gens n’aiment pas sourire à l’objectif. C’est dommage, pense le photographe et auteur de One photo a Day Keeps the Doctor Away, Joost Joossen. Ses tips.

1. Prenez des selfies

«Qui êtes-vous? Qu’aimez-vous chez vous? Qu’est-ce qui vous semble important? Essayez de capturer tout cela dans un selfie. Ou prenez une photo au moment où vous vous réveillez. Ou encore avant et après votre séance de sport, et comprenez comment vous pouvez être rouge et en sueur, mais aussi très éveillé et plein d’énergie.»

2. Demandez que l’on prenne plusieurs photos de vous

Et non une ou deux. «Même avec les mannequins professionnels, nous prenons des dizaines de portraits. Si vous avez l’embarras du choix, il y aura bien une image dont vous serez satisfait. De plus, la sélection vous apprend à regarder consciemment vos points positifs, la lumière qui vous flatte et votre côté préféré, plus photogénique.»

3. Apprenez à poser

«Ce n’est pas quelque chose qui vient naturellement, mais cela s’apprend. Les épaules droites, un beau sourire, le menton en avant, le fait de savoir quelle pose vous aimez sur les photos vous donnera aussi de l’assurance. Entraînez-vous devant le miroir, expérimentez, demandez à quelqu’un de prendre des images pour vérifier.»

Comment s’aimer en photo – Marie Grégoire

Lire aussi: 10 conseils pour bien poser sur vos photos

4. Mettez en perspective

«Prendre une photo dure 1/125e de seconde, ce qui est une fraction de temps minuscule pour capturer votre être tout entier. Je demande parfois à mes élèves de faire le portrait d’une personne de leur entourage en trois images, et il est formidable de voir à quel point ces clichés sont divers et émouvants. N’oubliez pas qu’une photographie capture un moment que quelqu’un trouve suffisamment précieux pour vouloir l’immortaliser. Prendre une photo, c’est comme braquer les projecteurs sur quelqu’un. Pendant un instant, vous êtes la personne la plus importante au monde. Peut-être pourriez-vous en profiter.»

