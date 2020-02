Mi-février, An Vandevorst et Filip Arickx annonçaient qu'ils allaient renoncer à leur label de mode, A.F. Vandevorst, pour se consacrer à d'autres projets créatifs. Le couple revient sur cinq moments mémorables de cette aventure qui dura vingt-deux ans.

1. Un défilé couché

1. Un défilé couché"Pour notre deuxième show à Paris, en octobre 1998, nous avions mis tous nos mannequins sur des lits d'hôpitaux. Ils faisaient semblant de dormir pendant que les spectateurs entraient et s'asseyaient à leurs côtés, comme s'ils rendaient visite à des malades. Puis, une à une, les tops se levaient pour défiler en chaussettes de laine grise. C'était un spectacle intime et émouvant qui nous a apporté, par la suite, un Vénus de la Mode (NDLR: un prix français attribué autrefois par des professionnels), destiné aux nouveaux talents, qui attestait du fait que nous ne voulions pas faire les choses comme tout le monde. C'est peut-être de cet aspect que nous sommes le plus fiers: nous n'avons jamais eu peur d'essayer des choses neuves."2. Chez Anna Wintour" En 2000, la rédactrice en chef de Vogue US, Anna Wintour, nous a sélectionnés pour participer à un projet intitulé " La Nouvelle Garde ". Avec une douzaine d'autres créateurs qu'elle trouvait révolutionnaires, nous avons dîné chez elle à New York, et les jours suivants Steven Meisel nous a photographiés. C'était des moments mémorables, même si nous étions tellement concentrés à l'époque que nous avons à peine réalisé à quel point tout cela était spécial. Nous travaillions dans une petite équipe, toute notre attention se portait sur la préparation de nos collections et d'autres concepts. "3. L'appel de la scène"Tous les deux, nous avons une passion pour les spectacles de théâtre et de danse. Par ailleurs, nous avons toujours travaillé davantage sur des histoires que sur des produits. Quand Ivo van Hove nous a demandé en 2000 de concevoir des costumes pour sa mise en scène multimédia d'Alice in Bed de Susan Sontag, nous n'avons donc pas hésité. Traduire une pièce de théâtre en vêtements est une tâche gratifiante. Nous avons ainsi non seulement découvert l'approche unique d'Ivo, mais nous avons également collaboré avec le scénographe Jan Versweyveld et les acteurs du New York Theatre Workshop. Nous voulons continuer à nous consacrer à de tels projets dans le futur, avec d'autres esprits créatifs, quelle que soit la discipline."4. La Russie comme inspiration"En 2004, nous sommes allés à Moscou pour un défilé avec le Flanders Fashion Institute. Nous avons tout de suite eu un coup de coeur pour la ville, surtout parce que nous y avons découvert beaucoup de similitudes esthétiques avec nos propres collections. L'année suivante, le MoMu nous a logiquement choisis pour organiser Katharina Prospekt, une expo dans le cadre d'Europalia, dont la Russie était le pays hôte. Partant des thèmes comme les uniformes, la fourrure et la propagande, nous avons non seulement montré nos propres pièces et celles d'autres créateurs, mais aussi des oeuvres d'artistes et des objets et costumes du Musée historique de l'Etat de Moscou. Cette tâche nous a pris plusieurs mois, mais c'était l'opportunité parfaite pour élargir notre horizon, surtout parce que nous avons eu l'occasion de rencontrer quelqu'un comme le scénographe Bob Verhelst, qui a enrichi notre vision.5. Une guérilla urbaine" En 2010, Filip est rentré un jour avec une idée : il y avait beaucoup d'espaces commerciaux qui dépérissaient à Anvers, nous pourrions y faire quelque chose. Nous n'avions ni le temps ni les ressources pour ouvrir une enseigne permanente, alors nous avons créé une boutique temporaire, qui a connu une suite dans des villes comme Knokke et Gand. Les pop-up stores n'existaient pas encore à cette époque, nous considérions nos magasins de guérilla comme des lieu win-win pour tout le monde. Plus tard, nous avons développé notre idée dans The Smallest Travelling Store In The World, un point de vente pliable pour lequel nous avons soudé toutes les parties d'une chambre d'hôpital. Avec cette traduction compacte de notre univers, nous avons parcouru le monde, du marché de Dover Street à Londres, à Tokyo et au Canada. "Wim Denolf