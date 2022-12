Lu et approuvé: les meilleurs livres de l’année selon nos libraires

Olivia de LAMBERTERIE, Stock

Rien qu’une longue journée parisienne dans la vie d’Anna, épouse, mère et éditrice : c’est le cadre que s’est fixé la journaliste et critique littéraire déjà autrice du très beau et sensible Avec toutes mes sympathies (Prix Renaudot 2018) pour embrasser toutes les contradictions de l’existence.

Amitiés indestructibles et rivalités dérisoires, déceptions conjugales et complicité amoureuse, joies ineffables de la maternité, futilités et grandeurs de la vie littéraire, charmes et inconvénients de la grande ville, aspiration à la sagesse de l’âge et volonté inaltérée de vivre.

Légers, parfois acerbes, jamais futiles, les propos d’Olivia sont ceux d’une amie, et la profondeur qui les sous-tend un vrai cadeau.