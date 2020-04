Comment la crise actuelle affecte-t-elle les rues ? Le photographe anversois Tom Clabots et ses acolytes britanniques, Tanya Nagar et Adam Juniper, offrent une réponse à la question.

Tom Clabots, Tanaya et Adam Juniper ont regroupé leurs pairs du monde entier dans un collectif en ligne : Covid Street Photographers. "Nous travaillons actuellement avec dix artistes originaires d'Inde, du Canada, des Etats-Unis et d'Italie, entre autres, explique Tom. Nous essayons de saisir l'espoir d'un avenir meilleur et nous voulons encourager les gens à regarder le monde tel que nous le connaissons maintenant d'une manière différente. Tous les photographes respectent les mesures de sécurité mises en place. Plus tard, les images seront également regroupées et publiées dans un livre. "Nous désirons reverser une partie des bénéfices à une bonne cause oeuvrant dans le secteur de la création qui a été durement touché par la crise. "Quelques inspirations à retrouver sur le compte Instagram du collectif :