En ces temps singuliers, une personnalité nous confie ses manières de vivre ce déconfinement progressif. Cette semaine, la cocréatrice du label mode 42/54, dont le nom rappelle le chrono de sa médaille d'or du relais 4X100 aux jeux Olympiques de Pékin, en 2008.

Une habitude de quarantaine à conserver ?

Une habitude de quarantaine à conserver ? Ma petite routine sportive qui me tient à coeur. Etonnamment, depuis que j'avais arrêté le sport professionnellement, j'avais du mal à m'y remettre et à m'imposer un challenge. Pendant le confinement, je suis allée courir derrière chez moi et j'ai acheté un tapis de sol avec quelques poids et une medecine-ball... Cela m'avait manqué ! Un artiste que vous écoutez en ce moment ? Début avril, j'étais censée aller au concert de Grandbrothers, que j'avais découvert via la B.O. du film Hors normes, avec Vincent Cassel. J'avoue que cela a tourné pas mal en boucle et que ça tourne encore. Une jolie balade à programmer illico ? Dans les Ardennes, du côté de Saint-Hubert. Rien qu'un petit week-end au vert, dormir ailleurs, être avec la famille ou les amis, avoir la sensation de vacances, un peu... Une expo à découvrir ? Keith Haring à Bozar, que j'avais ratée. Une adresse food pour passer commande ? A Bruxelles, Lil boy - le take-away d'Old Boy -, La Fabrique en ville pour ses brunchs d'enfer livrés à domicile, et Hors-Champs, de Stefan Jacobs, afin de se faire vraiment plaisir.