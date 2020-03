Avis aux amateurs d'art de bâtir: connu notamment pour son Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM) à Marseille, l'architecte français Rudy Ricciotti est l'invité de Lunch with an Architect, ce 26 mars, à Flagey.

Qui s'est rendu ces dernières années à Marseille aura pu constater que l'implantation du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCEM), en bord de mer, a changé la face de cette cité portuaire. Le lieu culturel, dont la toiture et les coursives sont accessibles librement, draine ses hordes de touristes et de curieux, attirés ainsi vers les docks et la partie plus industrielle de la métropole. La dentelle de béton qui entoure l'ouvrage est une prouesse technique sans précédent, qui attire autant les professionnels que le grand public, charmé par les jeux d'ombre et de lumière de ces claustras.

Le MuCEM © Sylvie Bresson

Une preuve que "l'architecte a un rôle de premier plan à jouer dans l'identité d'une ville", comme le soutient le Français Rudy Ricciotti, qui a dessiné ce projet et qui viendra débattre de ce thème prochainement dans notre capitale. Pionnier de l'utilisation créative du béton, le concepteur provençal, a également signé d'autres édifices majeurs mettant en avant ce matériau, tout en revitalisant des pans de villes, à l'image de la Bordeaux métropole Arena, de la passerelle de la Paix à Séoul, ou encore du bâtiment qui abritera bientôt les métiers d'art de la maison Chanel, à Aubervilliers. Chez nous, il a cosigné, en 2016, le musée de La Boverie à Liège, en y installant notamment une emblématique extension vitrée.

Extension de la Boverie à Liège, signée Rudy Ricciotti © Marc Verpoorten - Ville de Liège

C'est de tout cela, que ce volubile polémiste, auteur de plusieurs livres et pamphlets, parlera lors de ce Lunch with an Architect, une initiative qui, plusieurs fois par an, permet à tous les passionnés et professionnels du secteur de se rencontrer autour d'une conférence thématique et d'invités de choix.

Réservation: www.lunchwithanarchitect.be

L'architecte Rudy Ricciotti © René Habermacher

