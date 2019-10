Dans les rues de Montmartre, Caroline Wiart et son époux Patrice Galiana ont investi un appartement de dimensions modestes pour y créer un lieu de caractère, très ouvert, qui fait la part belle à un mobilier design exclusif et à la photographie d'art.

Plus haut, toujours plus haut, jusqu'au sommet de la butte Montmartre: c'est ici, dans l'une des nombreuses ruelles pavées, bordées de jolies maisons anciennes, que la Française Caroline Wiart s'est installée avec sa famille. "C'est un peu comme si nous vivions dans un village en plein coeur de la ville, explique-t-elle. Il y a des restaurants, des cafés, une excellente épicerie et même un petit marché chaque semaine." A cela s'ajoute bien évidemment l'aura artistique de ce quartier que Picasso, Monet, Van Gogh et Degas adoraient et où ils ont vécu et travaillé.

...