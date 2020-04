Confinement oblige, le programme d'initiation aux savoir-faire artisanaux organisé par Hermès dans les écoles françaises est aujourd'hui proposé en ligne. L'occasion pour les plus jeunes (mais pas que) de créer un objet avec les moyens et les outils "maison". Le premier tuto est en ligne et nous apprend à fabriquer en 4 heures un petit pouf tout mignon.

Créer un petit pouf à la manière d'un artisan d'Hermès? C'est désormais possible en suivant une petite vidéo réalisée par la Fondation Hermès dans le cadre du programme Manifesto.

Le pouf mignature imaginé par le studio BrichetZiegler © Manufact'Home Fondation d'entreprise Hermès

Lancée en 2016 , cette "fabrique des savoir-faire", permet de sensibiliser les élèves aux savoir-faire artisanaux et aux matières. En quatre ans, plus d'une centaine de classes, réparties sur tout le territoire français, ont eu l'occasion de réaliser différents objets sous l'oeil bienveillant d'un trio de professionnels comprenant un artisan, un assistant et un enseignant. À chaque niveau - les cours se donnent aussi bien en primaire qu'au lycée - correspond un objet spécifique, spécialement imaginé par un duo de designers selon un cahier des charges exigeant.

Croquis de la fabrication d'un pouf. © Manufact'Home Fondation d'entreprise Hermès

Confinement oblige, le programme s'est adapté. Rebaptisé Manufact'Home, il dispense désormais ses enseignements en ligne, ce qui le rend donc disponible aussi en dehors de la France. Au total, trois objets seront proposés dans les semaines à venir. Dans un premier tuto dont nous vous dévoilons le teasing ci-dessous, Lise, menuisière et architecte, dévoile pas à pas comment réaliser en huit étapes et moins de quatre heures un petit pouf tout mignon.

Le tout avec des moyens très simples et des outils souvent disponibles à la maison. Dans le cas contraire, les magasins de bricolage et les merceries qui ouvriront dès le lundi 4 mai devraient vous permettre de trouver facilement ce qui vous manque. Les deux autres tutoriels mis en lignes prochainement vous permettront de fabriquer une lampe en papier et même un bureau portatif. Ces trois objets ont été imaginés par le studio BrichetZiegler et les tutoriels réalisés par des artisans du programme Manufacto, avec le concours des Compagnons du Devoir et du Tour de France.

Par ce biais, la Fondation Hermès espère sensibiliser les plus jeunes à l'univers des formes et au plaisir de faire, les enfants pouvant ainsi réaliser des objets de belle facture, dont ils sont fiers. Au fil de cet apprentissage, Manufacto entend changer le regard sur la filière artisanale, voire ouvrir des perspectives en matière d'orientation.

La fiche reprenant la liste des outils et du matériel à prévoir est également disponible en cliquant sur ce lien.

