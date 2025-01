Cette année sera créative. Rendez-vous fier en réalisant, de vos propres mains, vos futurs accessoires mode: sac, portefeuille, bijoux, écharpe… Grâce à ces ateliers made in Belgium.

Créer soi-même amène un sentiment de fierté et permet d’acquérir de nouvelles compétences. Après la réalisation finie, il y a toujours une sensation d’accomplissement qui s’installe et qui donne envie de recommencer.

Pour vous donner goût au fait main, on vous guide vers dix ateliers de qualité qui vous donneront envie d’acquérir de nouvelles compétences.

Pour la couture

Pour vous initier à la couture et repartir avec un accessoire, on vous conseille les ateliers de:

Juliette Pailleux de Simple à Bruxelles

Pour coudre un sac fluffy, réservez l’atelier Bag Matelassé. Durant 3 heures, Juliette vous apprend les bases de la couture et vous guide dans la réalisation du matelassage, de l’assemblage, ainsi que toutes les finitions pour que votre sac soit parfait. Vous pouvez venir avec votre propre tissu, mais la créatrice propose les siens et ils sont magnifiques. Ce sont souvent les fonds de stocks de marques bien connues, comme Bellerose par exemple.



Plus d’infos: juliettepailleux.com

C’est du Joly à Bruxelles

Derrière cette mercerie en ligne et en physique se cache Eugénie Joly. Cette blogueuse couture passionnée propose à la carte des ateliers divers et variés. Parmi eux, la création d’une trousse pour vos prochains voyages. Durant deux sessions de 2h30, vous apprenez à matelasser, à poser une fermeture éclair, à réaliser des poches, ainsi qu’à créer une doublure. Pour s’engager dans cet atelier, il est conseillé d’avoir des bases en couture. Une multitude d’autres ateliers sont possibles: chèche, lingerie, sac…

Plus d’infos: cestdujoly.be

Restro Reset à Bruxelles

On triche un peu, pour cet atelier, il est indispensable d’avoir des bases en couture, mais surtout, votre propre machine. En effet, la marque d’upcycling met à votre disposition un kit pour réaliser vous-même votre banane. Vous choisissez la taille et le tissu que vous souhaitez. Ensuite, à vous de jouer. Vous pouvez également réaliser ce projet en étant aidé, de nombreux ateliers de couture proposent des « ateliers libres ». Le principe? Vous venez avec votre projet et lorsque vous avez besoin d’aide, quelqu’un est présent pour vous guider et vous aider.



Plus d’infos: restroreset.be

Les « ateliers libres » partout en Wallonie et à Bruxelles

Vous avez entamé un projet couture mais vous êtes coincé à cause d’une technique que vous ne maîtrisez pas ou vous êtes débutante et souhaitez vous améliorer, ces « cours libres » vous permettent d’avancer à votre rythme, tout en étant conseillé par des pros. Où se rendre:

Pour la maroquinerie

Envie de vous initier au cuir, cette matière noble, qui vous permet de réaliser sac, portefeuille, porte-clé, ceinture…? C’est possible, en un cours, vous repartez avec un accessoire.

Keriko à Bruxelles

Keriko Studio imagine, dessine et fabrique du mobilier et des objets de décoration où le cuir est la matière principale. Mais Keren Haddad, la fondatrice du studio, vous apprend également les bases de la maroquinerie. Après un atelier en sa compagnie, vous repartez avec un sac, un portefeuille ou une ceinture. Supplément petit thé et moment papote! Tout ce qu’on apprécie.



Plus d’infos: keriko.studio/cours-de-maroquinerie/

Janna Fortuné à Liège

Cette maroquinière vous plonge dans l’univers du cuir. Lors de ses ateliers, elle vous guide dans la confection de votre accessoire grâce à la technique du point sellier. Vous y apprendrez les fondamentaux, avant de mettre vos (petites) connaissances en pratique, pour un résultat qui devrait durer toute une vie.

Plus d’infos: Jennafortune sur Instagram.

Pour le tricot et le crochet

Depuis deux ans, le tricot et le crochet ont (re)gagné les dressings de toutes les fashionistas. Écharpe, sac ou encore cagoule, manier les baguettes est à la mode. Il est temps de vous y mettre!



Le Gang des Makers à Bruxelles

Ce projet programme des ateliers de crochet à Bruxelles et à Paris, ils sont variés et il y a notamment la possibilité de se confectionner son sac en crochet. Mais aussi, des cours libres, où vous venez avec votre projet et vous vous faites aider lorsque la tâche vous échappe.



Plus d’infos: legangdesmakers.com

Les cours libres de tricot et crochet

Comme pour la couture, vous pouvez décider de venir avec une idée (bandana, écharpe, gants, chaussettes…) et des spécialistes vous aide durant un temps imparti. Où se rendre:

Pour les bijoux

Et si les accessoires que vous aimez le plus se portent aux doigts, autour du cou, des poignets ou aux oreilles, pas de souci, les ateliers de bijoux existent aussi.

Boucle d’Or Jewelry à Bruxelles

Louise Berteau vous accueille dans son atelier situé au Continental (Place De Brouckère) pour réaliser une bague ou un pendentif. Vous apprenez à sculpter dans de la cire perdue, à dessiner des croquis de bijou, pour enfin sculpter votre création dans de la cire. Vous allez aussi travailler la texture de votre objet et pourrez intégrer une pierre synthétique. Un résultat brut et magnifique.



Plus d’infos: boucledorjewelry.com

Feu Atelier à Bruxelles

Même principe chez Feu Atelier. Vous pouvez, dans ce lieu de création, intégrer vos propres pierres au bijou que vous souhaitez créer. L’occasion de donner une seconde vie à une pierre qui se trouve sur un bijou ancien.

Plus d’infos: www.feuatelier.com

Sample Slow Jewelry à Bruxelles

Autre concept, vous travaillez et sculptez directement la matière première sur un établi de bijoutier, joaillier et sertisseur. Sample Slow organise de workshops à faire entre amis, mais aussi en couple car vous pouvez fabriquer vos alliances pour votre mariage. Vous repartez avec une jolie bague ou des boucles d’oreilles.

Plus d’infos: sampleslowjewelry.com

Taohé à Mont-Saint-Guibert

Des ateliers similaires de création de bijoux (bagues, pendentifs et boucles d’oreilles) ou des alliances sont proposés par Taohé dans le Brabant wallon. Comptez environ 2 heures pour réaliser votre sésame.



Plus d’infos: taohe.be