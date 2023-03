10 jeunes marques belges durables à découvrir impérativement

Ces dix jeunes marques montrent à quel point la mode belge est vivante et dynamique. Le secret: la qualité et la durabilité. Le fait qu’il y ait souvent un duo derrière les marques prouve que les amis et la famille sont le meilleur soutien.

1. Studio Clique

Studio Clique est né en 2021 d’un déclic entre Britt, Julie et Michèle. Source d’inspiration: la vie urbaine. Muse: la Parisienne. Il en résulte des pièces intemporelles qui peuvent être combinées et qui sont polyvalentes, du déjeuner d’affaires à la soirée. Le petit plus: elles doivent aussi être confortables. Pour Studio Clique, la mode n’est pas une question de tendances, mais de transformation de quelque chose de simple en quelque chose de spécial, ce je-ne-sais-quoi parisien. L’essentiel est de mélanger différentes textures, couleurs et motifs pour obtenir le look parfait et harmonieux. Pour ce faire, elles s’efforcent de choisir les tissus, de créer des imprimés et de trouver une coupe nette et élégante.

studio-clique.com

2. Orta

Il y a environ cinq ans, Marion Schoutteten a entrepris de créer une marque européenne, éthique et abordable. Le plus grand défi a été d’obtenir l’adhésion des ateliers. Les hauts, les robes et les jupes sont désormais fabriqués en France ; pour les tricots, les jeans et les polaires, Orta s’appuie sur le savoir-faire portugais. Le tour de force du mari Gauthier Prouvost est d’avoir mis au point la première viscose 100 % européenne et respectueuse de l’environnement. D’autres tissus sont également soigneusement sélectionnés et certifiés. Tous les efforts – de la production à la logistique – sont transparents en ligne. Les modèles sont à la mode, mais d’une manière intemporelle. Ils sont destinés à devenir le vêtement favori pour les années à venir.

rue Jean Stas 16A, 1060 Saint-Gilles, orta-store.com

3. Lewis & Melly

Lewis & Melly est le hobby incontrôlable du frère et de la sœur Louis et Melanie Lemmens. Adolescents, ils ont déclenché une véritable hype lorsque K3 a commencé à porter leur sweat à paillettes en 2015. En 2020, au cœur de la crise du corona, ils se sont lancés dans un redémarrage. Ils se débarrassent ainsi des fans dégoûtés et se concentrent sur la jeune femme soucieuse de la mode. Ils ont également déménagé le magasin phare d’Anvers dans des locaux plus spacieux et plus matures. Leur style est romantique et sexy, mais un peu garçon manqué. Les collections sont abordables et très à la mode, mais pas sans leurs propres touches. Les modestes créations sont livrées dès la bonne saison (ou partie de saison), ce qui leur permet d’être plus rapidement dans le coup.

Drukkerijstraat 6, 2000 Anvers, lewismelly.com

4. Raff Collective

Super-récent car fondé en 2022: Raff Collective. Passionnée de cachemire, Nathalie van Doormaal portait invariablement les pulls de ses amies car elle avait du mal à trouver elle-même de bons modèles. Malgré dix-sept ans d’expérience dans la mode, son amie et cofondatrice Valérie Van Dyck a dû la convaincre de les dessiner elle-même. L’essentiel pour la marque: tout doit être agréable sur la peau. C’est pourquoi elles récoltent le cachemire le plus doux auprès de boucs de Mongolie. En même temps, la marque se veut fun. Les articles se déclinent donc dans toutes les couleurs, des plus vives aux plus pastel. La matière transparente ne connaît pas non plus de saison. Contrairement aux robes tétra et aux ensembles en tissu éponge, qui sont vraiment destinés à l’été. Ah oui: tout est produit de manière éthique, en Mongolie et au Portugal.

raffcollective.com

5. Collectors Club

Nele et Veerle Van Doorslaer ont créé Collectors Club pour compléter l’offre de leurs boutiques A Suivre. Parmi les vêtements et accessoires à la mode, elles voulaient une ligne de véritables basiques: intemporels, sans saison, parfaitement combinables. La production est essentiellement réalisée en Europe. Le toucher des tissus est crucial, et l’approvisionnement se fait en Italie et au Japon. Collectors Club a démarré en 2018 en tant que projet à petite échelle, entre-temps les boutiques ont également été relookées. L’objectif est de construire tout un univers lifestyle autour de ce projet. Outre sa propre collection, d’autres marques de mode exclusives (Aeyde, Sea NY, Ulla Johnson, Mansur Gavriel…) sont également admises dans le petit club et vous y trouverez également des accessoires, des articles lifestyle et de la déco.

collectorsclub.cc

6. Our Sister

Michiel et Dries Somers – nés et élevés dans l’industrie de l’habillement – ne cessent de conquérir le marché (inter)national avec leur jeune label depuis 2018. Avec Castart, ils espèrent apporter une couleur subtile à des vêtements masculins habituellement plutôt basiques. Chaque collection part donc d’un mouvement artistique. En outre, ils se détournent de la fast fashion – de toute façon incompatible avec la qualité et l’artisanat – et la production éthique se fait principalement en Europe. En 2021, la marque sœur Our Sister les a rejoints. La frontière entre les deux marques est florale, avec des collabs unisexes et des pièces sans genre en plus de leur propre ligne. Elles partagent également le même univers et la même adresse: le studio-annex-flagship store d’Anvers, où elles invitent des labels internationaux partageant les mêmes idées.

Lombardenvest 62, 2000 Anvers, castartclothing.com – oursister.com

7. Gloria ! Gloria !

Ilia Sigi Eckardt et sa mère Hilde Frunt dirigent Maison Tricot, l’atelier qui développe des tricots pour (entre autres) tous les grands créateurs belges. Avec l’entrepreneur Geert Hallemans, Eckardt a lancé Gloria ! Gloria !, une ode à la maille. Les pièces – pulls, pantalons, accessoires – se distinguent non seulement par la richesse des textures et la fraîcheur des couleurs, mais aussi par une ambiance très positive et optimiste. La collection est conçue dans le studio d’Anvers et produite de manière durable en Europe. La connaissance du produit, l’expertise et l’artisanat sont essentiels. Par exemple, avant la production, les artisans expérimentent les mélanges de fils, de couleurs, de points et la façon de tricoter pour obtenir l’effet le meilleur et le plus unique.

gloria-gloria.com

8. A-typiq

Les deux amies Claudia Scheelen et Noemie Flamant avaient déjà plus de dix ans d’expérience dans le secteur de la mode lorsqu’elles ont fait une razzia sur 2021 pour créer leur propre marque : A-Typiq. Selon elles, l’avenir réside dans des vêtements actifs fonctionnels mais élégants, qui constituent une solution à la course au quotidien. Les modèles intemporels et minimalistes sont parfaits pour sortir, mais on peut tout aussi bien les porter pour se détendre à la maison. La durabilité est une priorité absolue, avec des pièces de qualité fabriquées à partir de matériaux naturels et renouvelables, en édition limitée. Pas de production de masse donc, mais des petites capsules par saison, avec des nouveautés occasionnelles. La conception est réalisée en Belgique, la production en Italie et au Portugal. Des fournisseurs à l’emballage, tout est passé au crible, dans le respect de l’environnement.

a-typiq.be

9. Âme Antwerp

Alizée Van Strydonck et Ysaline Grangé avaient elles aussi une bonne dizaine d’années d’expérience dans la mode quand, autour d’un bon verre de vin, elles ont eu une inspiration: une garde-robe composée de pièces que l’on a envie de porter tous les jours. Au cœur de leur marque se trouve le luxe décontracté : des articles féminins et minimalistes à la coupe confortable, conçus pour durer. Pour eux, la durabilité se résume à la longévité des vêtements. La beauté et le confort sont bien sûr synonymes de tissus de haute qualité tels que la laine, le cachemire, le coton et la viscose. Certains favoris d’Âme Anvers reviennent chaque saison. À la palette de couleurs neutres, elles ajoutent chaque saison quelques couleurs tendance.

ame-antwerp.com

10. Lena Mae

L’idée était là depuis longtemps, mais l’hiver dernier, la première collection de Lena Mae a enfin vu le jour. Lena Onkelinx – que vous connaissez peut-être grâce à la boutique en ligne de slow-fashion Mae – a d’abord dû chercher les partenaires parfaits, durables et proches de chez elle. En effet, toutes les pièces sont fabriquées de manière éthique au Portugal, en Italie et en Lituanie. La marque travaille avec des capsules en édition limitée, en marge du calendrier traditionnel de la mode: pas de saisons, chaque nouvelle collection complète la précédente. Les créations sont minimalistes et audacieuses et les finitions sont très qualitatives, avec une grande attention aux détails. Pour ce faire, Lena recherche les plus belles matières: mérinos, modal, coton bio et elle recycle parfois des chutes de tissus.

lenamae.com

