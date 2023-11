3 hotspots bijoux à Bruxelles et à Liège à découvrir impérativement

Pour marquer un cap ou juste pour le plaisir d’avoir les yeux qui scintillent, on paie une visite à ces trois écrins pour bijoux.

1. Duo en or

Wouters & Hendrix, la plus anversoise des marques de bijoux belges, pose ses valises à Bruxelles, dans un flagship store en plein cœur d’un des joyaux d’Ixelles. C’est dans le quartier Brugmann qu’on (re)découvre les créations oniriques et délicatement punk de Katrin Wouters & Karen Hendrix, sublimées par le cadre élégant et lumineux de la boutique.

16, place Georges Brugmann, à 1050 Bruxelles, wouters-hendrix.com

2. Le sens de l’épure

Pour les 10 ans de sa marque éponyme, la créatrice liégeoise Lara Malherbe offre un lifting à son écrin de la rue Souverain Pont, qui fait peau neuve pour mieux mettre en valeur ses réalisations aux lignes épurées. Or, argent et pierres scintillent de mille feux et attirent tous les regards grâce à une scénographie ingénieuse pensée avec son compagnon ébéniste, Emeric Bragard.

13, rue Souverain Pont, à 4000 Liège, laramalherbe.be

3. Une collab qui claque

Au poignet, aux oreilles… Mais dans les cheveux aussi : la céramiste belge Naomi Gilon, dont les créations ont été aperçues jusqu’à la cérémonie des Oscars, s’associe avec la nail artist Chloe Momi pour proposer de sculpturaux bijoux de crinière en céramique. A porter en accumulation et à shopper jusqu’à la fin du mois de novembre chez Boucan, où l’on trouve aussi quelques colliers et boucles d’oreilles signés des créatrices.

34, avenue Jean Volders, à 1060 Bruxelles, @naomigilon et @chloe_momi

