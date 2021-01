Nos compatriotes ne manquent pas d'inspiration. La preuve par trois, au rayon bijouterie.

1. Jolie décennie

C'est une petite déception pour Lore Van Keer: le dixième anniversaire de sa griffe ne sera pas une grande célébration à cause du reconfinement. Néanmoins, elle ne laissera pas ce joyeux événement passer inaperçu pour autant! A cette occasion, la créatrice présente de nouvelles versions de ses pièces les plus emblématiques. "Pour Re-Imagined, j'ai choisi dix de mes créations qui m'ont servi d'inspiration pour en imaginer de nouvelles. Par exemple, les bagues sont devenues des boucles d'oreilles ou des colliers." Grâce à son e-shop, la bijoutière assure qu'elle répondra aux bons souhaits de ses clients. Un peu comme une réception virtuelle, en somme. Comment rendre ses parures uniques et ne jamais s'en lasser? Franca Faggio Del Giglio a peut-être la solution. Avec sa nouvelle gamme Elements and Shapes, elle permet de combiner à l'infini ses artefacts faits à la main. Les formes géométriques - en porcelaine, argent et plaqué or - peuvent être assemblées pour créer des pièces inédites. "Et il est même possible de mélanger d'autres marques à la mienne", assure la créatrice. Bien vu! Pour sa dernière collection, la marque Elliot & Ostrich s'est inspirée de l'un des plus grands thèmes sociaux de 2020: le mouvement Black Lives Matter. Jennifer Elliot - la fondatrice née en Afrique du Sud et de nationalité belgo-britannique - et sa collègue Sylvie Arts ont déniché, pour la ligne baptisée Nude, des diamants de couleur afin de mettre en valeur toutes les carnations. Elles ont aussi travaillé avec des diamants synthétiques - ce qui est une première pour le label. Elles désirent ainsi montrer que la diversité est belle, chez les humains comme dans la boîte à bijoux.