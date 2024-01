Chanel et le cinéma, une histoire Rock’n’roll

On ne peut pas le nier : la mode et le cinéma entretiennent une étroite relation. Ainsi, Chanel par exemple habille les actrices du septième art depuis 1930. Dernier fait en date : la maison signe pour le film Priscilla de Sofia Coppola, sorti ce 3 janvier, une robe de mariée portée par l’actrice Cailee Spaeny incarnant Priscilla Beaulieu, l’amour d’Elvis Presley, joué lui par Jacob Elordi.



Un soutien évident

Le 4 septembre dernier, le dernier long-métrage de Sofia Coppola, Priscilla, retraçant la vie de de Priscilla Presley, était présenté en avant-première lors de la 80e édition de la Mostra de Venise. On y découvrait que, pour rester fidèle à l’élégance de Priscilla Presley, la cinéaste avait fait appel à Chanel pour confectionner une robe de mariée sur mesure, inspirée de celle portée par Priscilla en 1967. La création puise ses lignes dans l’esprit de la collection Haute Couture Printemps-Été 20, imaginée par Virginie Viard.

Cette collaboration n’est toutefois pas une première pour Sofia Coppola et la griffe de mode. En effet, la réalisatrice est une fidèle de Chanel. En 1986, elle y a fait ses débuts en tant que stagiaire pour le célèbre Karl Lagerfeld et a ensuite continué à travailler avec la marque en proposant de filmer les coulisses des défilés tels que les Métiers d’art 19-20 et le défilé Haute Couture Automne-Hiver 21-22. Rajoutons à cela qu’elle est régulièrement habillée par Chanel lors des tapis rouges.

Plus de 90h de travail et 500 perles nacrées

« La scène du mariage est un moment tellement emblématique; nous avons vu tant de photos et de films. Pour moi, c’est vraiment le sommet de son histoire. C’est la royauté américaine et un conte de fées. Donc, pour ce moment intense, quand elle devient Madame Presley, nous avions besoin d’une robe ajustée », exprime la cinéaste dans le communiqué de presse de la maison.

Pour rester fidèle à l’originale, la confection de la tenue portée par Priscilla Beaulieu à Las Vegas le 1er mai 1967 a nécessité 90 heures de travail. Le résultat : une robe merveilleuse en crêpe et dentelle de Calais et Chantilly s’affirmant avec un voile en tulle de soie, ainsi qu’une couronne tissée à la main et brodée à l’aiguille par Atelier Montex. Elle est aussi composée de 500 perles nacrées de 4 tailles différentes, de près de 50 tubes de verre transparent, de plus de 50 cristaux de verre et de strass argentées. 50 heures ont été nécessaires pour façonner cette coiffe.

Chanel pour s’affirmer

Mais l’apparition de Chanel dans le film ne s’arrête pas à ce costume de cérémonie. Ainsi, pour marquer sa féminité, on peut apercevoir Priscilla emporter avec elle le flacon N°5 de Chanel lorsqu’elle s’installe à Graceland. Un autre choix qui n’est pas anodin pour Sofia Coppola quand il s’agit d’endosser la féminité avec un grand « F » à l’écran: « Pour moi, Chanel est une maison basée sur des femmes fortes. La force de Priscilla est vraiment quelque chose qui m’a frappé parce qu’il a dû lui avoir fallu beaucoup de courage dans les années 70, de quitter ce monde et toute son identité en tant que Mrs. Elvis Presley pour trouver sa propre voie. »



Chanel et le cinéma, une longue histoire

Les partenariats de la marque reposent sur une complicité avec des cinéastes et des acteurs proches de la griffe. Parmi eux, on retrouve Spencer de Pablo Larraín dans lequel Kristen Stewart, ambassadrice de Chanel, incarne la princesse Diana mais également Barbie de Greta Gerwig, jouée par l’actrice Margot Robbie qui défile souvent les tapis rouges en Chanel.

Mais cette étroite collaboration ne date pas d’hier. Durant les années 30, la rencontre entre Gabrielle Chanel et le producteur américain Samuel Goldwin marque un tournant dans l’histoire cinématographique de la maison. Chanel commence à habiller les actrices. La marque colle parfaitement à l’époque de la Nouvelle Vague et les actrices portent du Chanel notamment dans L’année dernière à Marienbad de Alain Resnais. Dans le cas de Clouds of Sils Maria d’Olivier Assayas, la Maison n’a pas seulement paré les actrices avec des créations Haute Couture mais a également influencé l’esthétique du film en permettant à celui-ci d’être filmer en argentique.

La maison accompagne également l’Académie des César pour le projet des Révélations, le Festival Lumière consacré au cinéma de patrimoine ou encore le Festival du Cinéma Américain de Deauville.

Du Hollywood classique, en passant par les tapis rouges jusqu’aux festivals, Chanel est devenu un partenaire incontournable du cinéma.

