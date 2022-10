Comment la Gen Z influence la scène mode

Les expert.es

Anne-Françoise Moyson — Journaliste mode Le Vif Weekend & Knack Weekend et modératrice du talk

​Aurélie Defez — Artiste et designeuse

Aurélie Defez est une artiste et designeuse situant sa pratique entre design et recherche. Après un bachelor à la Design Academy Eindhoven, elle poursuit un programme de master à l’École de Recherche Graphique à Bruxelles.

À travers son travail, elle cherche à exposer des enjeux sociétaux liés au design par la mise en forme d’objets manifestes. Elle s’intéresse particulièrement à des questions concernant la relation entre l’esthétique, l’économie et le social. En établissant un langage visuel et matériel, elle souhaite engager un discours critique, parfois ironique, voire sarcastique, sur la place et le rôle des designers.euses aujourd’hui. Elle espère que ces questionnements trouveront également écho chez d’autres personnes.

Leonneke Derksen — Directrice creative du label LĒO

Avec sa marque belge, LĒO, créée en 2016, Leonneke Derksen crée des vêtements exclusivement produits en Europe. Diplômée de l’Académie royale des beaux-arts d’Anvers, elle a créé LĒO à Paris, tout en acquérant de l’expérience dans des maisons de couture comme Balenciaga et Carven. S’installer au centre de l’Europe (Bruxelles, Belgique) était le résultat naturel du besoin de se consacrer pleinement à la marque et de se concentrer sur la qualité du produit.

Zehra Aydin — Créatrice de The Zed

Avec sa marque The Zed, Zehra Aydin (°1991 – Liège) crée des vêtements et des accessoires en macramé, perles, chaînes et autres matériaux. Elle a une formation en danse et a étudié pendant deux ans en tant que styliste et modéliste. Depuis, elle a travaillé comme styliste et directrice artistique pour plusieurs vidéoclips et projets photos. Zehra Aydin puise son inspiration dans son imagination, le monde qui l’entoure, son enfance, la musique, la mode et la nature.

Heily Zee — Influencer et créatrice de contenu

Alizée Roland alias Heily Zee a étudié le stylisme-Modélisme à la Haute Ecole Francisco Ferrer à Bruxelles en 2016. Ses expériences lui ont apporté des connaissances dans les domaines de la production, des techniques de couture, de broderies et la recherche de tendances. Passionnée par les sujets mode et beauté elle a créé sa chaîne YouTube en 2017 et y publie du contenu lié à la mode, des tutoriels beautés ou sessions FAQ.

Philippe Pourhashemi — Coach, journaliste et styliste mode

Coach, journaliste et styliste mode, Philippe Pourhashemi est né à Téhéran en 1976. Il passe son enfance et adolescence à Paris avant de s’installer en Écosse pour y étudier les langues vivantes. Il a travaillé comme Coach Mode pour Wallonie-Bruxelles Design/Mode à Bruxelles et suit actuellement de jeunes designers soutenus par le MAD.