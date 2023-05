Départ surprise: Ludovic de Saint Sernin quitte Ann Demeulemeester

Le maison Ann Demeulemeester vient d’annoncer le départ de son directeur artistique, Ludovic de Saint Sernin, six mois seulement après sa nomination.

Le créateur, né à Bruxelles en 1991, n’aura finalement présenté qu’une seule collection au mois de mars 2023, pour la maison Ann Demeulemeester. Les raisons de ce départ, annoncé aujourd’hui même, n’ont pas été divulguées.

Le nom d’aucun successeur n’a pour le moment été évoqué.

Avant son poste chez Ann Demeulemeester, le créateur avait travaillé pour de grandes marques françaises, dont Balmain. Il avait aussi lancer son propre label en 2017. Sa vision de la mode est qualifiée par les initiés de « sensuelle et individualiste. »



A l’annonce de son arrivée en décembre 2022, Ann Demeulemeester avait salué « l’autorité et le solide parcours ». Des qualités qui allaient permettre, selon elle, à Ludovic de Saint Sernin de « façonner les spécificités de la marque autour de sa vision, de ses inclinaisons et de son individualité, offrant des modèles personnalisés et une belle connexion avec le public d’aujourd’hui. »

Ce départ, survient quelques semaines après l’annonce de celui d’un autre jeune talent de la mode à la direction artistique d’une maison emblématique, celui de Charles de Vilmorin de chez Rochas.