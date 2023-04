La maison Lanvin se sépare de son directeur artistique Bruno Sialelli

Lanvin, la plus ancienne maison de couture française en activité, a annoncé vendredi qu’elle allait se concentrer sur la maroquinerie et les accessoires et s’est séparée de son directeur artistique Bruno Sialelli.

« Je suis très fier de ce qui a été accompli au cours des quatre dernières années », a déclaré M. Sialelli dans un communiqué, en remerciant les équipes de Lanvin de « cette formidable aventure ».

Ancien de Loewe, Balenciaga, Acne Studios et Paco Rabanne, Bruno Sialelli, passionné de BD, il a apporté un vent de fraîcheur à Lanvin qui était en perte de vitesse après le départ, en 2015, de son styliste star Alber Elbaz, resté 14 ans aux commandes.

Ses premières collections dégageaient un esprit jeune et cool, mettant en scène Babar et Batman ou rendant hommage aux personnages de bande dessinée Corto Maltese et Little Nemo.

La dernière était plus axée sur l’habillement quotidien conventionnel.

« Nous sommes reconnaissants à Bruno pour son engagement envers la maison et la passion dont il a fait preuve », a pour sa part déclaré Siddhartha Shukla, directeur général délégué de Lanvin.

La maison annonce par ailleurs « un nouvel angle d’approche » pour la création, à travers le lancement de deux structures dédiées à la maroquinerie et les accessoires « qui représentent aujourd’hui plus de la moitié du chiffre d’affaires mondial de Lanvin et seront le moteur de sa croissance future ».

Les collections du prêt-à-porter pour femmes et hommes continueront d’être développées, indique la marque, sans préciser qui en sera chargé.

Fondée en 1889 par Jeanne Lanvin, la maison de couture est la marque phare de Lanvin Group, un ensemble de produits de luxe récemment introduit à la Bourse de New York.