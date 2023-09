La petite histoire du pull de Lady Di qui valait un millions (de dollars)

Le célèbre pull-over de laine rouge décoré de moutons, porté par la princesse Diana en 1981 peu après ses fiançailles avec le prince Charles, a été vendu plus d’1,1 million de dollars jeudi chez Sotheby’s après une féroce bataille lors d’enchères sur internet.

La maison d’enchères a confirmé le prix de la vente, 1,1 million de dollars frais et commission inclus, environ 14 fois son estimation haute (80.000 dollars).

La vente, ouverte sur internet depuis le 31 août, s’est animée dans les toutes dernières minutes, faisant flamber le prix final de 200.000 à 1,1 million à coups d’enchères à 50.000 dollars, a constaté l’AFP.

Sotheby’s a revendiqué un record de vente aux enchères pour un vêtement porté par la princesse Diana, dont les objets continuent d’attirer les collectionneurs, 26 ans après sa mort dans un accident de voiture à Paris. En janvier dernier, la vedette américaine Kim Kardashian avait acheté un célèbre pendentif porté par la princesse, le crucifix d’Attalah, lors d’enchères à Londres (197.453 dollars).

Selon Sotheby’s, il s’agit aussi d’un record pour un pull-over, désormais devant le cardigan vert-olive que portait Kurt Cobain en 1993 lors du concert acoustique de Nirvana sur MTV, un « Unplugged » resté légendaire (334.000 dollars en 2019).



Dans un grenier

Juste après ses fiançailles, Diana Spencer avait revêtu son pull rouge aux motifs de moutons blancs, à l’exception d’un noir, lors d’un match de polo auquel assistait le Prince Charles en juin 1981, marquant les esprits par son attitude décontractée et créant, selon Sotheby’s, « un moment culturel et viral de grande ampleur ». Cette apparition publique avait aussi offert un coup de pub inespéré à leurs deux créatrices, Sally Muir et Joanna Osborne, et leur marque « Warm and Wonderful ».

Quelques semaines plus tard, elles avaient reçu un courrier du palais de Buckingham expliquant que la future princesse de Galles l’avait abîmé et souhaitait savoir s’il leur était possible de le réparer ou de le remplacer. Elles avaient confectionné un nouvel exemplaire, porté en 1983 par la princesse de Galles.

Quant au premier pull abîmé de Diana, il n’avait pas été réparé et expédié à quelqu’un d’autre comme les créatrices le pensaient. En mars 2023, Joanna Osborne l’a retrouvé dans une boîte en cherchant un vieux patron dans son grenier et Sotheby’s a confirmé son authenticité, selon le récit de la maison d’enchères. Sotheby’s a confirmé que les deux créatrices étaient les consignataires.

Et près de quarante ans plus tard, le modèle a été relancé dans les magasins après un partenariat entre la marque Rowing Blazers et le duo Sally Muir et Jonana Osborne.