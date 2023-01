Le lunetier Jimmy Fairly débarque (enfin) à Bruxelles

Après avoir conquis la France, Londres et quasiment tout Instagram, les fameuses lunettes durables françaises de Jimmy Fairly arrivent enfin à Bruxelles. Et une chose est sûre, c’est que la marque a mis les petits plats dans les grands pour l’occasion.

On les attendait avec impatience après les avoir (longuement) lorgnées sur les réseaux sociaux, les montures signées Jimmy Fairly viennent de signer une arrivée en grandes pompes à Bruxelles. C’est que le lunetier voit les choses en grand.

Avec un première boutique en plein cœur du Chatelain à la déco chaleureuse, la marque démarre sa conquête belge. Dans ce repère à Cool Kids, on retrouve une large sélection de binocles, optiques et solaires, qui nous en mettent plein les yeux. Il y a évidement, une gamme plus classique, un rien plus sage. Celle-ci va de la monture en écailles à la paire de lunettes rondes à la monture fine. Mais pour les plus branchés d’entre nous, c’est vers les créations plus stylées du label que l’on se tourne. Et on n’est pas déçu.

© DR

L’envie d’aller plus loin

Pour Antonin Chartier et Sacha Bostoni, les deux tête-à-lunettes derrière Jimmy Fairly, « La Belgique était une évidence pour la suite de notre conquête européenne. » Un choix justifié par la proximité tant géographique que culturelle entre de l’Hexagone et notre Plat Pays. Et puis la volonté de « répondre présents face aux attentes d’une clientèle historique belge que la marque a su construire au fil des années au sein de ses boutiques parisiennes & lilloises principalement. »

Le flagship de la marque basé en plein centre de Bruxelles

Mais le duo veut aller encore plus loin. Alors ils décident d’ouvrir une seconde boutique, au cœur même de la capitale (sise 26 rue du marché aux Herbes.) L’endroit a ouvert ses portes en décembre et tient lieu de flagship store de la marque. Ici plusieurs services sont proposés comme le test optique, mais aussi la commande de verres correcteurs ou encore le changement de couleur de verres. Sans oublier un conseil et un accompagnement dans le choix des montures.

Des lunettes à l’impact positif

La marque française s’est lancée sur le marché de l’optique il y a près de 12 ans maintenant. Avec une idée très précise en tête: faire bouger les lignes de cette industrie . Ainsi notre tandem à lunettes propose un concept simple et efficace: des paires de qualité à un prix accessible. Mais ce n’est pas tout, la marque s’inscrit aussi dans une démarche à l’impact social positif.

Pour ce faire, le label a langé son programme Buy One Give One. Ce dernier permet, pour chaque paire de lunettes achetée, de financer le coût d’une paire de lunettes de lecture à l’ONG Restoring Vision. Cette ONG œuvre afin d’améliorer les conditions de vue de populations précarisées. Ce qui impacte immanquablement (et de manière positive) leurs conditions de vie, in fine.