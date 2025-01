Mercato de la mode: le créateur belge Glenn Martens succède à John Galliano à la tête de Maison Margiela

Cela faisait déjà un certain temps que de nombreux bruits de couloirs circulaient quant au départ de John Galliano de la Maison Margiela et qui allait lui succéder. C’est désormais officiel : le créateur belge Glenn Martens a été nommé directeur de la création de Maison Margiela.

« Je suis très honoré de faire partie de la fantastique équipe de Maison Margiela, une marque unique qui inspire le monde de la mode depuis des décennies », a déclaré Glenn Martens dans le communiqué de presse de Maison Margiela. « Maison Margiela se trouve à un moment charnière de son histoire et suit une voie claire. La nomination de Glenn s’appuiera sur l’héritage de la maison, dont nous sommes extrêmement fiers au sein de notre groupe », a déclaré Stefan Russo, président de Maison Margiela.

« Cette nomination me semble être une décision logique et intelligente pour les deux parties. Glenn Martens a prouvé chez Diesel et Y/Project qu’il pouvait trouver un équilibre entre la créativité et le côté pratique, et il excellera dans ce domaine chez Maison Margiela. John Galliano a fait de grandes choses pour la marque, mais la maison de couture a besoin d’un nouveau look depuis un certain temps. Je suis très curieux de voir comment il interprétera l’héritage de Margiela. Et bien sûr, nous sommes ravis qu’un autre Belge soit à la tête de cette maison de couture » analyse notre journaliste mode Timon Van Mechelen.

Glenn Martens, qui a mis fin en novembre à la marque parisienne d’avant-garde Y/project, succédera à John Galliano. Ce dernier a dirigé Margiela, une marque belge à l’origine, pendant plus de dix ans, mais a annoncé en décembre dernier qu’il quitterait la marque.

La date à laquelle Martens commencera concrètement à travailler et fera ses débuts n’est pas encore connue. Ce qui est certain, c’est que le styliste a une année particulièrement chargée devant lui. Il a en effet déjà annoncé une collection exclusive en collaboration avec H&M pour 2025, et il travaille également en tant que directeur créatif de Diesel, marque appartenant au grand groupe de mode OTB, tout comme Margiela. Selon les rumeurs, il combinera les deux rôles.