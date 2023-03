Un défilé hommage à Paco Rabanne a résonné lors de la Semaine de la Mode de Paris

Le bruit des robes conçues avec des matériaux improbables et la voix de Paco Rabanne ont résonné mercredi lors du défilé en mémoire du créateur décédé début février.

C’était le premier hommage au « métallurgiste de la mode », appelé ainsi par Gabrielle Chanel, qui est décédé à 88 ans en Bretagne, dans l’ouest de la France où il vivait. Il y a été enterré dans la plus stricte intimité.

« Le rôle du vêtement, c’est de charmer, c’est de provoquer l’amour chez les autres, l’amour qui est le ressort de toute activité », disait le couturier qu’on a pu entendre au cours du défilé, au Musée d’art moderne de Paris.

Plusieurs robes dorées et argentées, maxi et mini, ont clôturé le défilé en évoquant les créations avant-gardistes de Paco Rabanne qui avait présenté en 1966 sa collection « 12 robes improbables en matériaux contemporains », au succès immédiat. Certaines des robes présentées mercredi faisaient du bruit, au point de couvrir la douce musique du défilé auquel étaient présentes les actrices Marina Foïs, Leila Bekhti et l’influenceuse Lena Situations.

« Merci Monsieur Rabanne pour votre utopie créative qui a repoussé les frontières de la réalité », a pour sa part dit le directeur artistique français de la maison, Julien Dossena, dans la note du défilé.

Depuis le décès du couturier, plusieurs célébrités ont arboré les créations de la maison, conçues par Julien Dossena sur le tapis rouge. Pour les Grammy Awards, la rappeuse américaine Cardi B a choisi une robe métallique associée à un bijou de tête, évoquant les créations les plus emblématiques de Paco Rabanne.

L’actrice française Juliette Binoche était en robe longe noire brodée de sequins sur le haut et de maille de métal sur le volant de la jupe, pour recevoir un prix international à Séville, tandis qu’Adele portait une robe noire à franges métalliques pour un de ses récents concerts à Las Vegas.