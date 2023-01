Adieu constellations de piercings, l’heure est aux monoboucles sculpturales

Alors que longtemps, la tendance a semblé seriner le tube de Gainsbourg et invité à accumuler les trous pour être classe, désormais, plutôt qu’une accumulation de bijoux délicats, l’heure est aux monoboucles sculpturales.

Des p’tits trous, toujours des p’tits trous? On aurait pu s’en convaincre, tant les constellations de piercings, agrémentées de l’une ou l’autre earcuff pour accumuler les bijoux sans passer sous l’aiguille, ont longtemps été au comble de la tendance. Laquelle, c’est bien connu, est capricieuse, et change de manière aussi imprévisible que réjouissante. Marre des lobes qui se ressemblent tous? Dites adieu aux piercings et optez plutôt en avant-première pour la tendance de cet hiver: les monoboucles sculpturales, qui s’offrent un solo spectaculaire à nos oreilles et rappellent l’attrait du « moins, mais mieux » prôné par la regrettée Vivienne Westwood.

Repérée lors des défilés automne/hiver au printemps dernier, la tendance au maximalisme moderne, qui voit les bijoux aux volumes audacieux s’inviter au quotidien plutôt que de rester cantonné aux soirées habillées voire costumées, est passée du podium aux vitrines. Vuitton, Loewe et Zimmerman ont tous fait parader des sculptures portables sur le catwalk, qu’elles soient portées aux oreilles, au cou ou encore aux poignets, et l’assemblage de métaux imaginé par Sacai pour Cartier est l’objet de convoitise par excellence pour adopter cette tendance pour le moins spectaculaire.

Les monoboucles qui nous mettent la puce à l’oreille

Circulaire Circulaire € 45 Kay Diamond Circle Earstud, Billion Avenue.

Bi-goût Bi-goût € 168 Monoboucle garnie de cristaux, Acne Studios.

Enchaînée Enchaînée € 220 Earcuff, Wouters & Hendrix.

Abstraites Abstraites LV Futura, Louis Vuitton.

Métal hurlant Métal hurlant € 102 Monoboucle, MM6 Maison Margiela.

Organique Organique € 157 Earcuff, Dris Van Noten.

Touche de couleur Touche de couleur € 29 Lana, Maria Black.

Onirique Onirique € 750 Tribales, Dior.

Irrégulières Irrégulières € 9.95 Zara