Belgian Fashion Awards 2022: Belgian Fashion Awards 2022

Ester Manas a remporté le Belgian Fashion Award du Changemaker of the Year. Elle n’est toutefois pas la seule à avoir été couronnée. Six autres prix ont également été attribués. Voici les lauréats 2022.

Changemaker of the Year : Ester Manas

Un simple duo de jeunes designers peut provoquer un grand chamboulement sur la planète mode. Ester Manas et Balthazar Delepierre, 30 ans à peine, en sont la plus belle preuve. Formés à La Cambre, en mode pour elle, en typographie et design graphique pour lui, ils ont déboulé en 2018 avec une irrésistible envie de provoc’. Avec leurs collections inclusives parfaitement pensées et définitivement signées, ils célèbrent tous les corps. Sans compromis aucun, dans la détestation de tout élitisme, le couple à la ville comme au studio s’acharne à soulever des montagnes. Avec succès : leur label qui défile à Paris fait tache d’huile, est beaucoup copié et désormais couronné d’un Belgian Fashion Award. Bravo.

Designer of the Year : Glenn Martens

Glenn Martens continue d’impressionner. En 2018 déjà, le natif de Bruges remportait le prix du Designer of the Year. Après avoir travaillé pour Jean Paul Gaultier et Bruno Pieters, ce diplômé de l’Académie d’Anvers (2008) est devenu en 2013 le directeur artistique de Y/Project, un petit label sur lequel il a immédiatement imprimé sa patte. Cette année, il a présenté une collection haute couture pour Jean Paul Gaultier, organisé son premier défilé pour la marque de denim Diesel, dont il est le DA depuis l’an dernier, et présidé le jury du festival d’Hyères. Le jury des Belgian Fashion Awards salue « sa continuité et sa volonté de modifier les règles pour plus de durabilité, d’inclusivité et de démocratisation dans la mode ».

JPG x Glenn Martens

Professional of the Year : Mous Lamrabat

Mous Lamrabat fait fureur aux quatre coins du globe avec des photos où fusionnent ses racines nord-africaines et le monde occidental. Son travail est délibérément absurde et surréaliste, voire parfois provocateur. Il choisit de cacher les visages de ses modèles afin que chacun puisse s’y reconnaître. Parmi ses collaborations, citons Walter Van Beirendonck, Vogue US et Vogue Arabia, notamment. Cette année, il a été l’invité du musée de la photographie d’Amsterdam (Foam) avec son exposition Blessings from Mousganistan.

Pharrell Wiliams par Mous Lamrabat

Emerging Talent of the Year : Florentina Leitner

La Viennoise Florentina Leitner s’est installée en Belgique en 2015 pour étudier à l’Académie d’Anvers, ville où elle vit et travaille désormais. Elle a commencé sa carrière en tant que designer chez Wendy & Jim, Dries Van Noten et Komono. En décembre 2020, elle a lancé son propre label pour les femmes « girly et fun » qui aiment les imprimés floraux, les couleurs vives et les formes étonnantes. Le jury loue « son approche très professionnelle, sa capacité à traduire son message de façon optimiste et sa volonté d’être durable ».

Most Promising Graduate : Sebastian Van Canneyt

Sebastian Van Canneyt a obtenu cette année son diplôme de l’Académie royale des beaux-arts de Gand. Son travail explore les frontières entre la mode et l’art. Pour sa dernière exposition, Endegem, basée sur le personnage de « Ferdinand, le paveur », dont l’histoire est compilée dans un recueil de poésies, l’artiste a créé des tenues, des peintures et des installations. Cette présentation ainsi que son design et son langage particuliers ont particulièrement séduit le jury.

Sebastian Van Canneyt

Prix du Jury : Stephanie D’Heygere

Stephanie D’Heygere a commencé sa carrière chez Maison Margiela, où elle a été Head of Jewellery de 2011 à 2015. En 2018, après quelques années chez Dior, elle a lancé sa propre marque de bijoux et d’accessoires éponyme. Ses créations innovantes donnent une autre dimension aux objets du quotidien. Elle a une préférence marquée pour les pièces minimalistes, qui pourtant attirent les regards. Pour le jury, « la créatrice a réussi à construire une communauté autour d’elle et de son label. Son travail a une empreinte très belge et surréaliste, inclusive et accessible. Elle préfère la qualité à la quantité ». Stephanie D’Heygere conçoit également des bijoux et des accessoires pour d’autres marques, dont Jacquemus, A.P.C. et Y/Project, la griffe de son ami Glenn Martens.

David Lurashi pour Vogue © David Lurashi pour Vogue

Brand of the Year : Xandres

Xandres fait partie du paysage de la mode belge depuis cinquante-cinq ans. L’inclusivité est une valeur phare pour la marque basée à Destelbergen. C’est pourquoi Xandres Gold a été intégré à Xandres, tous les concepts de boutiques ont été adaptés et un nouveau flaghip store interactif a ouvert ses portes à Anvers. La griffe a également lancé sa première collection capsule iconique, comprenant douze pièces intemporelles qui expriment son style caractéristique. Le label a été choisi par le public lors d’un vote en ligne.