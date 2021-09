Férue de mode, la chanteuse Beyoncé alias Queen B craque régulièrement pour nos créateurs. La preuve par 5.

1 - Live-to-Express

Dernier coup de coeur en date de notre Queen B(elge), le tout jeune label Live-to-Express, dont la créatrice, Nadine Veldman, donne une seconde vie aux bijoux vintage, parmi lesquels une paire de boucles d'oreilles ornées de perles choisies par la native du Texas pour Black is King .

© SDP

2 - Filles à Papa

De Marion Cotillard à Lady Gaga, les modeuses se laissent séduire par l'allure impertinente du label liégeois, et Beyoncé n'est pas en reste: dans le trailer de son documentaire HBO On The Run, elle portait le perfecto léopard Gigi, une "jolie surprise" pour les créatrices de la marque.

© HBO

3 - Caroline Bosmans

Les trois enfants de la star ont aussi droit à un peu de belgitude bienvenue dans leur dressing: la créatrice pour enfants Caroline Bosmans a ainsi confié avoir été contactée par l'équipe de Beyoncé pour créer une tenue exclusive pour son aînée, Blue Ivy.

2 © GETTY IMAGES

4 - Glenn Martens

Toute fashionista digne de ce nom le sait: rien de tel que porter du Y/Project pour être à la pointe des tendances, et c'est au Belge Glenn Martens que l'on doit le regain de popularité fulgurant du label parisien qui a les faveurs de Beyoncé, fan notamment du mini tote-bag accordéon.

3 © INSTAGRAM @BEYONCE

5 - Emilie Pirlot

Difficile de se faire remarquer parmi l'overdose d'extravagance du clip de Telephone, et pourtant, pari réussi pour la jeune styliste belge Emilie Pirlot, dont les robes ornées de voilettes avaient presque volé la vedette aux deux divas. Presque.

5 © EMILIE PIRLOT

