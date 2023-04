Une jolie bague à moins de 100 euros: 10 boutiques en ligne pour la dénicher

Qui a dit qu’il fallait attendre de se faire passer la bague au doigt? Précieuse et accessible, la sélection de ces boutiques donne envie de se faire plaisir – et ce, moyennant moins de 100 euros pièce, s’il vous plaît.

Nos critères de sélection? Un budget de 100 euros ou moins, certes, mais pour de la qualité. Des créations précieuses, élégantes, qui ne risquent pas de se démoder en quelques mois – ou de faire verdir vos doigts. Dorée, argentée ou en matériaux hybrides: à vous de choisir la bague à (vous) passer au doigt.

Lire aussi: 3 marques belges de bijoux aux créations 100% écoresponsables

Anna + Nina

Plébiscitée par les branchées de la Gen Z, qui craquent pour son esthétique ludique et ses collections thématiques (la vie sous-marine! les bonbons! les cowboys!), la marque amstellodamoise a su maintenir l’accessibilité de ses débuts, même si elle propose également aujourd’hui une jolie offre de pièces vintage précieuses – mais pas ruineuses non plus.

Le site Internet d’Anna + Nina

View this post on Instagram A post shared by Anna + Nina (@annaninanl)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Levens Jewels

En verre ou en céramique, les bagues de ce label barcelonais sont uniques, et bien qu’elles ressemblent à de petites oeuvres d’art portables, on s’en offre une pour moins de 100 euros. De quoi donner envie de mélanger les matériaux, ou mieux encore, de faire comme les inconditionnel·le·s de la marque et d’accumuler les pièces…

Le site Internet de Levens Jewels

View this post on Instagram A post shared by L E V E N S (@levensjewels)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Aroz Jewelry

Proposés en petite quantité ou produits à la demande pour minimiser leur empreinte écologique, les bijoux Aroz sont dessinés à Bruxelles par deux soeurs, Laura et Paola Sole, et réalisés en argent, vermeil 24k ou or 19k dans leurs ateliers familiaux au Portugal. Sculpturales ou délicates, leurs bagues plairont à tous les profils (et à tous les budgets, avec des prix qui commencent à 59 euros seulement pour de l’artisanat made in Europe).

Le site Internet d’Aroz Jewelry

View this post on Instagram A post shared by AROZ jewelry (@arozjewelry)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Carolina Curado

Les bagues baroques de cette créatrice portugaise ont beau invoquer les fastes de l’opéra, elles ne sont opulentes que dans leur apparence, et restent tout à fait accessibles: compter une soixantaine d’euros la bague en moyenne – pour du made in Europe plaqué or, c’est plus qu’honnête.

Le site Internet de Carolina Curado

View this post on Instagram A post shared by Carolina Curado Jewelry (@carolinacurado)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Billion Avenue

C’est beau, c’est belge, c’est branché, et les créations aux lignes épurées de ce label anversois n’explosent pas le budget en prime. Tout bon, vous dites? Attendez de voir comme le pavage de ces bagues à l’allure géométrique scintille…

Le site Internet de Billion Avenue

View this post on Instagram A post shared by BILLION AVENUE (@billionavenue)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Otiumberg

La marque londonienne préférée des fans de la tendance accumulation de boucles d’oreilles délicatement punk propose également une jolie sélection de bagues. Et si, parmi celle-ci, les modèles à moins de 100 euros sont rares (mais présents tout de même) cela incite à scruter la boutique en ligne en période de soldes ou autres offres spéciales pour faire une razzia.

Le site Internet d’Otiumberg

View this post on Instagram A post shared by Otiumberg (@otiumberg)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Lara Malherbe

Dans son écrin aéré du centre de Liège, cette créatrice passionnée imagine des pièces à son image: élégantes et atypiques. Des bijoux aux lignes pures, faciles à porter et à assortir, voire même, à accumuler. Une bague à chaque doigt? Et pourquoi pas!

Le site Internet de Lara Malherbe

View this post on Instagram A post shared by Lara Malherbe (@laramalherbe_artisanbijoutier)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

YAY

Julie Terranova qualifie les pièces qu’elle crée en plein coeur du Marais, à Paris, de « bijoux fins intemporels », ses bagues délicates étant pensées pour être accumulées sans (sur)charger ni l’allure ni la main. En plaqué or ou en argent, leurs prix tout doux donnent envie de (se) faire plaisir sans compter, ou presque.

Le site Internet de YAY Paris

View this post on Instagram A post shared by yay (@yay.paris)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Bôneur

Toutes les collections Bôneur Paris sont pensées et dessinées à Montmartre, là où se trouve l’atelier de création de cette jeune marque aux prix aussi doux que son esthétique, dont les bijoux sont fabriqués à la main en quantités limitées, avec une attention toute particulière apportée à la traçabilité des métaux et des pierres.

Le site Internet de Bôneur

View this post on Instagram A post shared by BÔNEUR (@boneurparis)

Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

La Manso

Venues tout droit des années 90, les créations en résine pop de La Manso ne quittent plus les mains des cool kids, et ont même tapé dans l’oeil de Jean-Paul Gaultier, qui a déjà signé deux collaborations colorées aux lignes rétro-futuristes avec le label espagnol. Sans exploser le budget pour autant, puisque vous pouvez vous offrir un bijou de couturier pour moins de 100 euros.

Le site Internet de La Manso