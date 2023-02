Les bijoux en forme de coeur ont toujours la forme

Plus visibles aux alentours de la mi-février, Saint-Valentin oblige, les bijoux en forme de coeur sont toutefois populaires toute l’année. Et résistent, ou plutôt s’adaptent aux changements de tendance.

Leur forme a beau être à peu près toujours la même, quelques variations de taille mises à part, les bijoux en forme de coeur sont pourtant tout aussi variés que les courants esthétiques dans lesquels ils s’inscrivent. De là à dire qu’à l’image du noir ou du kaki au rayon couleurs, le coeur est un neutre, il n’y a qu’un pas qu’on ne franchira pas, mais il n’empêche que dans sa version imagée, qui troque les ventricules pour une pointe surmontée de deux demi-cercles, cette forme romantique à souhait est un véritable caméléon.

C’est ainsi que le coeur graphique légèrement abstrait des 70s a fait place à une alternative baroque, voire presque rococo dans les années 80, elle-même remplacée par une approche épurée dans les 90s puis au maximalisme joyeux façon Girl Power au tournant du millénaire. Autant de courants qui se retrouvent en bijouterie aujourd’hui, mais remis au goût du jour: des coeurs XXL comme ceux qui avaient les faveurs de Christian Lacroix il y a 40 ans, oui, mais adoucis et plutôt en céramique qu’en or. L’argent épuré chez aux accessoires des 90s, d’accord, mais légèrement cabossé, ces formes délicatement imparfaites étant parfaitement dans l’air du temps. Ce qui ne change pas? Comme le soulignent Laura et Paola Sole, les deux soeurs à l’origine du label bruxellois Aroz, « le volume et les courbes évoquent la sensualité, la volupté ». De quoi expliquer son succès? « Le coeur continue d’inspirer car il fait partie des formes rassurantes, celles qu’on utilise tous dès notre plus jeune âge. Elle permet de faire passer un message clair à la personne à laquelle qui reçoit le bijou et reste un intemporel à offrir, à s’offrir ou à se faire offrir ».

Et ce, que le calendrier affiche ou non le mois de février. « C’est une forme qui envoie de l’énergie positive toute l’année » s’enthousiasme Gille Peeters, fondatrice du label anversois adoré des branchés Fragille. « Je ne vois pas pourquoi il faudrait la cantonner uniquement aux occasions romantiques. Chaque jour, j’essaie d’être bienveillante envers moi-même et mon entourage, et les bijoux peuvent servir de subtils rappels de diffuser plus d’amour autour de soi. Pourquoi s’empêcher de les porter tous les jours? ». Et Julie Deaulmerie, créatrice du label Billion Avenue, de renchérir: « Le coeur en bijouterie peut être considéré comme un symbole très romantique, car il représente l’amour et les émotions fortes. C’est un manière populaire pour les gens de montrer leur amour et leur engagement envers l’autre, particulièrement lors de moments spéciaux, comme la Saint-Valentin mais aussi les anniversaires ou les demandes en mariage ».

Recevoir un bijou en forme de coeur peut être très émouvant pour la personne qui le reçoit, car cela montre que la personne qui offre le bijou se soucie profondément de lui ou d’elle et veut lui faire savoir à quel point il ou elle est aimé » assure Julie Deaulmerie.

Et d’ajouter que « la forme du coeur est également facilement reconnaissable et peut être utilisée pour créer un grand nombre de designs différents, allant des plus simples aux plus complexes. En outre, le bijou peut être personnalisé pour refléter la personnalité et les goûts de la personne qui le porte, ce qui en fait un choix populaire pour les cadeaux et les déclarations d’amour ». Mais comment éviter un rendu mièvre?

Le coeur sur la main (ou sur la manche)

Tout dépend des goûts personnels de chacun, affirme la créatrice de Billion Avenue. Qui conseille toutefois d’opter « pour des designs plus modernes ou sophistiqués, qui se concentrent sur la qualité plutôt que sur la sentimentalité ». D’autres peuvent ». À moins de choisir des matériaux plus inhabituels, tels que le métal noir ou les pierres précieuses, pour donner un aspect plus sérieux et élégant à leur bijou. Lequel, dès l’instant où il revêt une signification personnelle ou symbolique pour la personne qui le porte, s’affranchit forcément de toute potentielle connotation gnangnan.

J’aime jouer avec les coeurs et les proposer de manière unique, mais toujours avec cette idée de porter son coeur sur sa manche » explique quant à elle Gille Peeters. « Il n’y a rien de mal à être vulnérable ou émotif, et en renvoyant cette énergie par le biais des bijoux qu’on porte, on attire des gens qui partagent cet avis et on crée un environnement safe autour de soi ».

« En fin de compte, la forme du coeur en bijouterie continue d’inspirer parce qu’elle est associée à des émotions positives et que c’est un moyen facile et élégant pour les gens de montrer leur affection pour les autres » conclut Julie Deaulmerie. Même si, afin d’éviter l’effet trop premier degré, les soeurs Sole recommandent tout de même d’éviter de l’associer à des perles ou à d’autres motifs évoquant l’amour, et de plutôt oser le détourner, quitte à modifier légèrement sa forme pour rendre le message plus subtil.