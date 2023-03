Comment bien choisir vos lunettes de soleil pour prendre soin de vos yeux et de votre allure

Qui dit retour des beaux jours dit aussi résurgence des lunettes de soleil. Mais à trop les considérer comme l’accessoire tendance qu’elles sont aussi, il ne s’agirait pas d’oublier qu’elles visent avant tout à protéger les yeux des rayons.

Allure ou protection? Choisir, c’est renoncer à un des bienfaits des lunettes de soleil, et plutôt que d’en prendre ombrage, on suit les conseils de professionnels du secteur pour bien choisir la paire qui prendra autant soin de nos yeux que de notre dégaine. Dédiée depuis près de 70 ans à la confection de lunettes de vue et de solaires, la marque autrichienne Silhouette a accepté de répondre à toutes les questions que l’on peut se poser au moment de choisir son accessoire phare de l’été. À commencer par les bases: existe-t-il des règles d’or à respecter, et si oui, lesquelles?

Kristel Heyndrickx, Business Development Manager chez Silhouette, liste quelques indispensables, soit: privilégier la légèreté et le confort de la monture, veiller à l’ajustement de cette dernière, « extrêmement important pour la portabilité et le confort à long terme », et opter pour un modèle dans lequel on se sent bien et qui est adapté aux besoins (sport, vacances…) mais aussi à la forme du visage. Mauvaise nouvelle: « les grands modèles à la mode ne conviennent pas à tout le monde », d’autant qu’il y a parfois ‘des limitations dues à la force de vos verres » à prendre en compte, en plus de l’ovale de votre visage. La bonne nouvelle: même s’il ne s’agit pas forcément d’un cat eye, « en général, vous pouvez aussi trouver un modèle plus grand qui vous convient ».

Choisir ses lunettes de soleil en veillant aux essentiels

Et attention, outre la forme, le verre est de la plus haute importance dans une solaire: celui-ci doit en effet protéger non seulement du soleil mais aussi de son rayonnement UVA et UVB. Il s’agit donc de s’assurer qu’il offre cette protection, et qu’il ne s’agit pas simplement de verres fantaisies, décoratifs, certes, mais pas protecteurs pour un sou. Bon à savoir: les verres colorés, ultra tendance pour le printemps été, ont des propriétés différentes selon la nuance pour laquelle vous optez. Ainsi un verre jaune ou orange sera-t-il idéal pour une protection par temps couvert, tandis que les dégradés de brun sont parfaits pour diminuer l’éblouissement, et donc, la fatigue visuelle et que les lunettes solaires au verres verts sont quant à elles adaptées à toutes les conditions météorologiques et particulièrement recommandées pour les porteurs de lentilles. Attention: les verres roses, très à la mode en ce moment, n’offrent pour leur part aucune protection…

Et les verres polarisés, alors? « Les verres miroirs offrent une protection supplémentaire contre la lumière réfléchie, tandis que les verres polarisés sont idéals quand celle-ci se réfléchit sur l’eau » conseille encore Kristel Heyndrickx. Qui fait écho à ce que votre maman vous a toujours dit: surtout, ne jamais tenter de nettoyer les verres de vos lunettes de soleil (ou autres) avec un bout de votre t-shirt ou pire encore, un mouchoir en papier. « On utilise l’essuie-lunettes et le spray appropriés. Les rincer brièvement à l’eau tiède et les sécher avec un chiffon en coton peut également s’avérer utile ».

Dernière erreur à éviter? Laisser votre coeur prendre le dessus sur votre tête et refuser de remplacer votre paire de lunettes de soleil préférée. « Une bonne paire de solaires peut durer plusieurs années, mais son utilisation fréquente et l’exposition aux rayons UV peuvent leur faire perdre une partie de leur protection au fil du temps ». Tout comme les rayures: à défaut de changer de monture, on monte donc régulièrement de nouveaux verres dessus. Et du reste, on fait sien le mantra de Karl Lagerfeld, pour qui les lunettes de soleil étaient comme des ombres à paupières, donnant à tous une apparence « jeune et jolie ». Vous nous en mettrez dix paires!