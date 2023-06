Lin ou coton: comment s’habiller pour souffrir le moins possible de la (grosse) chaleur

Quand les températures grimpent, s’habiller peut vite tourner au casse-tête, surtout s’il s’agit de maintenir un semblant de contenance au travail. La solution pour éviter de fondre? Choisir les matières appropriées. Mais entre le coton ou le lin, laquelle est la plus efficace pour rester au frais en canicule?

D’abord, il s’agit de respecter quelques règles d’or. En l’occurence, opter pour des vêtements amples plutôt que moulants, afin de favoriser l’évaporation de la transpiration, mais aussi faire le pari des couleurs claires, qui vont réfléchir la chaleur du soleil plutôt que l’absorber, contrairement aux couleurs foncées, ainsi qu’éviter le port de bijou, le métal étant susceptible de chauffer (et de chauffer votre corps) alors même que cou et poignet sont normalement des points de refroidissement. Voilà pour les bases. Mais ces vêtements amples et clairs, on les choisit dans quelle matière?

Déjà, en cas de pic de chaleur, on bannit les matières synthétiques, lesquelles riment avec « plastique »… Et tiens donc, ce dernier entre dans leur composition. Pas recommandé pour laisser la peau respirer, donc. Voire même, dans le cas du polyester, par exemple, vous risquez de transpirer plus que si vous portiez un vêtement confectionné dans un autre tissu.

La solution: choisir des matières naturelles, respirantes, qui vont amener une sensation de fraîcheur, ou du moins, éviter d’empirer le sentiment de chaleur ambiante. Et dans la famille des fibres naturelles, en été, rien de tel que le coton et le lin, lesquels, comme la laine, ont des vertus thermorégulatrices.

Respirer un grand coup

Ce qui veut dire qu’elles vont vous maintenir (relativement) au frais même s’il fait très chaud, et que grâce à leurs grandes capacités d’absorption d’humidité, vous allez également échapper à l’effet lac de sueurs sous les bras. Et si vous voulez maximiser ces propriétés, mieux vaut privilégier le lin au coton, même s’il a une fâcheuse tendance à se froisser plus facilement.

Selon les experts de la plateforme Temperature Master, qui ont littéralement choisi de dédier leur carrière à « étudier la science de la température et analyser comment elle fonctionne et comment avoir suffisamment chaud ou froid de manière scientifiquement prouvée », le lin est préférable au coton en cas de canicule car « il est plus respirant et permet mieux de lutter contre l’humidité ambiante ». En cause, des fibres plus longues et plus espacées, qui laissent mieux circuler l’air.

« Les vêtements en lin ont tendance à être plutôt amples et souples, ce qui leur évite de vous coller à la peau, et permet à l’air de passer facilement, vous donnant une sensation de confort et de fraîcheur même s’il fait très chaud » Temperature Master

En outre, cette matière naturelle a également la capacité d’absorber jusqu’à 20% de son poids en humidité avant de devenir elle-même humide. Et même si le coton, lui, fait preuve d’un pouvoir d’absorption supérieur (25%, en l’occurence), »dans l’ensemble, le lin est plus performant en raison de sa capacité d’évacuation de la transpiration.

Au moment où techniquement, les vêtements en lin seraient susceptibles de devenir humides, la majeure partie de l’humidité se serait déjà évaporée » assurent encore les experts de Temperature Master. Qui louent les « capacités complètement dingues de thermorégulation du lin. Elles sont cinq fois supérieures à celles de la laine, et 18 fois supérieures à celle de la soie, ce qui fait de cette matière un excellent mécanisme d’auto-refroidissement pour les personnes qui la portent ».

Prendre le pli du lin en canicule

Bon. Mais maintenant que votre fraîcheur est (plus ou moins) garantie, comment assurez que votre allure reste fraîche elle aussi, et que vos vêtements en lin ne sont pas froissés dès l’arrivée au bureau? D’après la pléthore de reels, articles de blog et autres vidéos TikTok dédiés à la question, il s’agirait de repasser chemises, robes et autres combinaisons lorsqu’elles sont encore légèrement humides, et d’utiliser un peu d’amidon si besoin pour leur garantir un joli maintien.

Autre option, si vous sentez que votre tenue a besoin d’une retouche en cours de journée? Prévoir au préalable un vaporisateur d’eau de poche, et légèrement humidifier les zones trop froissées avant de lisser les plis du plat de la main. Quoi que vous fassiez, sachez toutefois que vous menez une bataille perdue d’avance, car ce sont justement les propriétés qui la rendent si agréable en été qui font que cette matière se froisse également si facilement. « Le lin est prompt aux plis, c’est dans sa nature, et vouloir lutter contre ça serait comme demander au jeans de ne pas avoir l’air si cool, ou à la soie d’être moins glamour », sourient les créateurs des basiques en matières naturelles Grana. Qui invitent à lâcher prise: « Plutôt que de traquer le moindre pli, mieux vaut les apprécier à leur juste valeur: chacun d’entre eux ajoute du caractère à votre tenue et rappellent que vous menez une vie bien remplie ».

« Vouloir éviter l’aspect froissé est une bataille perdue d’avance, et ça sert d’autant moins à quelque chose de lutter contre qu’en réalité, lorsqu’il est légèrement froissé, le lin a plus belle allure, parce que ça lui apporte une dimension supplémentaire » rappelle encore le styliste Alex Higson, qui invite à arrêter de se préoccuper et à plutôt profiter. Un esprit défroissé dans un corps frais? On prend le pli avec plaisir.

