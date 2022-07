Canicule: les bons réflexes à adopter pour bien supporter la chaleur

Il fait beau, il fait chaud. Parfois un peu trop, mais on évitera de se plaindre, de crainte de réveiller les nuages. Pour ne pas trop souffrir de la chaleur, voici nos conseils qui rafraîchiront le corps et l’esprit.

Boire ce qu’il faut et en bonne quantité

Il est préconisé de boire en bonne quantité et pas trop glacé, ceci pouvant causer des maux de ventre. Et bien que, par temps très chaud, on invite à boire sans limites, il ne faut toutefois pas abuser de l’eau. Notamment les personnes âgées, qui ne doivent pas dépasser 1,5 l, car avec l’âge le corps produit moins de sueur. On a donc moins besoin de boire. Il faut donc que les personnes âgées boivent suffisamment, certes, mais pas excessivment, car les faire trop boire peut causer des vomissements, des oedèmes.

Mieux vaut bannir les sodas, la bière et l’alcool en général, car il altère le processus de transpiration, augmente la vasodilatation et augmente les pertes d’eau accélèrant ainsi la déshydratation du corps. En revanche, la limonade parce qu’elle contient du citron, est la bienvenue. Son acidité stimule la production de salive, et évite la bouche sèche, et est donc fort désaltérante.

Manger salé et privilégier les fruits, légumes et yaourts

Alors qu’en temps normal il est déconseillé de manger trop salé, en cas de grosse chaleur, c’est préconisé par les nutritionnistes. La sueur étant salée, cela permet de réabsorber le sel perdu. D’autre part, le sel donne soif, donc manger salé donne envie de boire. Logique.

Mangez des yaourts, qui contiennent 90% d’eau. De même pour les fruits et légumes constitués pour les neuf dixièmes d’eau, et plus encore pour ce qui est des pastèques, melons. Préférez aussi les légumes, crus ou cuits, aux féculents (pommes de terre, riz, pâtes).

Savoir s’habiller, naturellement

Habillez-vous légèrement, osez-les pieds nus – plus facile à adopter pour les femmes que les hommes sur le lieu de travail.

Portez du coton et du lin. Et surtout, bannissez le polyester, l’acrylique et les fibres synthétiques en général, qui font l’effet d’étuve et n’absorbent pas la transpiration. D’où les mauvaises odeurs qui en émanent. Les matières naturelles au contraire savent capter l’eau.

À ce propos, évitez de vous asperger de déodorant anti-transpirant. Tenter de bloquer la transpiration est néfaste. C’est un phénomène naturel qui a pour objectif de réguler la température du corps.

Profiter de la plage aux bonnes heures

Entre midi et 16 heures, le soleil est au zénith et les températures à leur maximum. Donc évitez la plage à ce moment. D’autant plus si vous êtes avec un enfant. Même sous un parasol, la chaleur, la réverbération de la mer, du sable, est insupportable pour un jeune organisme.

Rafraichir ses nuits

Mettez des draps humides aux fenêtres des chambres. Parce qu’avec des journées où la température dépasse les 30°C, les nuits restent chaudes et il est parfois difficile de trouver le sommeil et de bien dormir. Toute la journée, il est préférable de ne pas ouvrir les fenêtres, la chaleur s’engouffrerait directement chez vous. Mais quand la chaleur retombe, n’hésitez pas à en profiter et à optimiser ce (léger) courant d’air, en accrochant un drap humide dans son sillage.