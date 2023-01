Cette semelle permettrait de porter des talons sans souffrir

Le nom de Diego Dolcini ne vous est probablement pas familier, et pourtant, ce designer est passé par les plus grandes maisons, de Balmain à Gucci ou Dolce & Gabbana. Et désormais, il s’apprête à se lancer à son compte avec un concept révolutionnaire: une semelle qui promet de porter des talons sans souffrance.

Une semelle ergonomique développée en collaboration avec la compagnie italienne GAIT-TECH, qui redistribue le poids du corps de manière plus harmonieuse et permet de gambader en talons toute la journée (presque) sans souffrir.

Et si le principe des semelles n’est pas neuf en soi, l’innovation pensée par Diego Dolcini consiste à les intégrer à la chaussure lors du processus de fabrication, plutôt que de les insérer par après et de perdre en confort et en efficacité.

Outre la promesse de dire adieu aux pieds douloureux, la semelle produite par GAIT-TECH assure également contribuer à des mollets et un abdomen mieux définis en améliorant la posture de la personne qui les porte. Le tout, pour la somme modique de 20 euros la paire, un budget dont Diego Dolcini espère qu’il encouragera les chausseurs, et particulièrement l’industrie du luxe, à adopter sa semelle. Et permettre ainsi aux adeptes des talons hauts d’enfin marcher du bon pied.