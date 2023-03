Tendance « stealth wealth »: 8 indispensables pour arborer le luxe discret

Oubliez les logos et autres sigles bling bling. Pour adopter le « stealth wealth, investissez dans ces dix classiques, véritables incarnation du chic.

Fin des fifties, la marque fait du camel coat masculin un manteau féminin. Elle compte depuis quatre vestes iconiques, dont ce Manuela, en poil de chameau.

1 735 euros, maxmara.com



Même les basiques de cette marque fondée, en 2014, par la journaliste mode suédoise Elin Kling affichent un panache qu’on ne retrouve pas ailleurs. 530 euros, toteme-studio.com



The Row, la marque des jumelles Mary- Kate et Ashley Olsen, est l’exemple-même du luxe discret en mode, avec son esthétique décontractée et minimaliste. 3 660 euros, therow.com



C’est la spécialité de l’entreprise presque centenaire Loro Piana: le baby cashmere fabriqué avec la laine des jeunes chèvres Hircus de Mongolie.

1 400 euros, loropiana.com

Acne Studios s’est lancée en 1997 avec un jeans unisexe: coupe droite, 100% coton et de fabrication italienne. Ce modèle est devenu un best-seller. 330 euros, acnestudios.com



A l’origine conçu pour les soldats des tranchées de la guerre 14-18, ce modèle est devenu un classique Homme et Femme. Il se décline en cinq silhouettes. 1 990 euros, burberry.com



Les modèles unisexes du label danois, au design basique, sont tissés en popeline de coton bio et offrent une sensation de fraîcheur et de douceur. Chemise 160 euros et pantalon 135 euros, teklafabrics.com



La fabrication d’une paire nécessite 250 étapes, dans l’usine UK où tout a commencé il y a 150 ans. La marque du groupe Prada édite nombre d’ icônes. 980 euros, church-footwear.com