Chaussure: le talon reprend du galon pour les fêtes

Pandémie oblige, les talons hauts avaient complètement disparu des radars, mais ils s’apprêtent désormais à faire un retour fracassant sur la scène mode. Exit les journées entières passées à plat, les voûtes plantaires vont à nouveau évoluer à la verticale, et ce dès les semaines à venir, puisque le comeback des stilettos devrait coïncider avec… les fêtes de fin d’année.

Eclipsés par les chaussons dès le début de la pandémie, puis par les sneakers, les boots et les ballerines, dans le monde d’après, les talons hauts renaissent (enfin) de leurs cendres pour opérer un retour en force dans les semaines à venir.

Une excellente nouvelle pour certaines, une très mauvaise pour celles qui ont découvert le plat, et l’ont apprécié au point de ne plus pouvoir – savoir – s’en passer. Car le port de chaussures à talons hauts, un art qui se doit d’être parfaitement maîtrisé, n’est pas sans risques, ou – devrait-on dire – sans douleurs, demandant une certaine dextérité – et habitude – que la plupart des femmes peuvent avoir perdu depuis le début de la crise sanitaire.

Des podiums à la rue

Dès les mois de février et mars derniers, lors de la Fashion Week consacrée à l’automne-hiver 2022, les premiers signes préfigurant d’un retour annoncé du talon haut se sont fait sentir. Bottes, bottines, cuissardes, ou escarpins, le talon haut a fait de nombreuses percées sur les podiums de New York, Londres, Milan, et Paris, et ce même si plusieurs créateurs ont préféré proposer des collections permettant de jongler entre plat et hauteur. Off-White, Giambattista Valli, Fendi, ou encore Prada, comptent parmi les grandes maisons qui ont permis au talon de retrouver de la hauteur dès cet hiver.

Une tendance qui devrait prendre beaucoup plus d’ampleur dès le printemps 2023, avec une foule de créations dotées de talons vertigineux, peu importe la forme souhaitée. Chose repérée sur les podiums de Rokh, Akris, Vivienne Westwood, Bottega Veneta, ou encore Loewe.

Attention toutefois, si quelques marques ont opté pour un retour radical avec des talons aiguilles, la plupart ont privilégié des modèles plus ‘confortables’ qui permettront de ne pas prendre trop de hauteur d’un coup.

Un retour en douceur

Pas question pour le moment, sauf si vous insistez, de renouer avec les talons aiguilles. Les plus grandes maisons de mode, tout comme les enseignes de prêt-à-porter, misent sur un retour en douceur avec des formes de talons qui semblent, au premier coup d’œil, plus confortables – et moins douloureuses.

Maxine Wylde chaussée de talons compensés Versace

Les chaussures à plateforme s’imposeront parmi les modèles phares de l’année 2023, avec à la clé des design arrondis, sculpturaux, ou même totalement excentriques, tandis que les talons ronds ou carrés imposants seront aux aussi de la partie.



Quant aux stilettos addicts, elles pourront elles aussi trouver talon à leur pied, puisque l’offre se veut très diversifiée pour la saison printemps-été 2023 avec une petite sélection d’escarpins plus classiques, avec un talon fin qui oscille entre les 8 et 12 cm règlementaires. De quoi renouer avec une garde-robe un brin plus stricte, sinon tout en élégance, ou au moins plus conventionnelle. Une inspiration qui tranche pourtant complètement avec le retour du normcore, un vestiaire fait de basiques et de vêtements absolument tout sauf placés sous le signe de l’élégance.

Le botox des pieds en plein boom

Si ce retour en force n’en est qu’à ses balbutiements, il se traduit déjà aux Etats-Unis par un phénomène totalement inattendu : un engouement sans précédent pour le… botox des pieds. Des injections qui permettraient, d’après plusieurs dermatologues américains, de soulager temporairement les douleurs inhérentes au port de talons, et davantage encore au retour soudain du port des talons, qui ferait d’autant plus souffrir celles et ceux qui ont perdu l’habitude de marcher avec ce type de chaussures.

Le passage par des plateformes ou des talons plus imposants, quels qu’ils soient, pourrait alors se révéler judicieux pour éviter de recourir à des injections de toxine botulique, ou plus largement de souffrir inutilement.