Collections Croisière: retour sur les plus beaux défilés pour voyager en images

De Lisbonne à San Diego, les maisons de couture se disputent les plus belles destinations pour leurs défilés Croisière. Embarquement immédiat.

Max Mara, à Lisbonne

C’est dans le jardin tropical du musée Calouste Gulbenkian, à Lisbonne, que Max Mara a présenté fin juin sa collection croisière 2023. L’institution, qui a été récemment rénovée grâce aux dons de la maison de mode italienne, entre autres, abrite l’une des plus importantes collections d’art privées au monde, avec des œuvres de Rubens, Degas et Monet, notamment.

Le défilé Croisière Max Mara au jardin tropical du musée Calouste Gulbenkian, à Lisbonne. © MAX MARA

Ce n’est pas une coïncidence si la griffe a choisi cet endroit. Lors d’une visite sur place un an plus tôt, son directeur artistique, Ian Griffiths, y a découvert le portrait de la poétesse et militante portugaise Natália Correia, qui était au cœur de la société lisboète au milieu du XXe siècle.

Son Antologia de Poesia Portuguesa Erótica e Satírica a été jugée moralement répréhensible par les autorités de son époque. Elle a également fondé le Bar Botequim, un salon intellectuel où se côtoyaient des grands noms comme Eugène Ionesco, Henry Miller et Amália Rodrigues, la reine du fado.

L’écrivaine est devenue l’inspiration et la muse de Griffith pour cette collection, «bien qu’elle ait toujours rejeté le titre de muse, déclare le créateur. Elle refusait d’être marginalisée ou contrôlée. Son langage et son attitude vis-à-vis de l’amour ont quelque chose de voluptueux et sensuel, sans pour autant être vulgaires».

Même dans ses tenues, l’autrice joue de sa féminité avec des jupes crayon, des robes élégantes et des épaules dénudées. Une image plus sexy que celle à laquelle Max Mara nous a habitués. «Quoi de plus sexy que de pouvoir être soi-même?, interroge le Britannique. Ce sentiment d’empowerment, de confiance en soi que les vêtements que vous portez vous donnent, a toujours été l’un des principes fondateurs de Max Mara.»

Max Mara © MAX MARA

L’homme fait également référence aux vêtements portugais traditionnels, avec des imprimés vifs et un peu naïfs de cœurs et de colombes. Les dessins renvoient à une tradition populaire locale selon laquelle les jeunes filles brodent des mouchoirs d’amour, ou «Lenços de namorados do Minho», afin de conquérir le cœur de leur amoureux. «Le résultat? Un nouveau type de modernité féminine, avec une touche de culture populaire», explique Ian Griffiths.

Dior, à Séville

Dior s’est installé sur la majestueuse Plaza de España, au cœur de Séville, pour un hommage à l’histoire de l’Andalousie et à la virtuosité de ses artistes et artisans. L’élément central de la collection est Carmen Amaya, également appelée La Capitana, l’une des plus célèbres danseuses de flamenco et la première femme à avoir porté un pantalon pour exécuter ses chorégraphies dans les années 50.

La flamboyante duchesse d’Albe, décédée en 2014, fait également partie des sources d’inspiration de la créatrice Maria Grazia Chiuri. Autrefois la femme la plus riche d’Espagne, elle aurait refusé de poser pour Picasso, avait plus de titres de noblesse que la reine et adorait monter à cheval avec Jackie Kennedy, vêtue d’une veste courte, d’un pantalon taille haute et d’un chapeau à large bord.

Dior © ANGELA SUAREZ

Louis Vuitton, à San Diego

Le soleil était l’invité d’honneur du défilé de Louis Vuitton à San Diego. Nicolas Ghesquière, directeur artistique, a présenté sa collection, avec un magnifique coucher du soleil en toile de fond, au Salk Institute for Biological Studies, conçu par l’architecte Louis Kahn. Un monastère serein et brutaliste pour les esprits éclairés.

«Outre le cadre impressionnant, ce lieu a également une énorme signification pour l’avenir de l’humanité», a confié le créateur après le défilé. Sa femme nomade futuriste semblait prête à se battre. Les pièces présentées comprennent notamment des jupes de gladiateurs, des hauts en tissus métalliques évoquant une armure, et des bottes du désert ornées de chaînes.

Louis Vuitton © LOUIS VUITTON

Chanel, à Monaco

Monte Carlo fait partie intégrante de l’histoire de Chanel. Karl Lagerfeld y possédait une villa, La Vigie, avec vue sur la Méditerranée. Caroline de Monaco et sa fille Charlotte font partie des ambassadrices de la maison. Les bandes-annonces du défilé, réalisées par Sofia et Roman Coppola, résument l’ambiance de la collection: des jeunes femmes profitant du Grand Prix, de sorties en bateau et de la mer.

«Ce n’est pas qu’une collection sportive, déclare Virginie Viard, directrice artistique de la griffe au double C. On y retrouve de nombreuses combinaisons en tweed ou en soie doublées de tissu léger. Des plastrons à paillettes sur des robes à fines rayures, de longues chemises à col blanc — un clin d’œil à Karl —, ou des tops dos nu sur des pantalons à coupe large.»