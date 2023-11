Davide Renne, le nouveau directeur créatif de Moschino, vient de mourir à l’âge de 46 ans

Le créateur de mode italien Davide Renne (46 ans), qui avait pris ses fonctions de directeur de la création chez Moschino le 1er novembre, est décédé d’une crise cardiaque à Milan.

« Il n’y a pas de mots pour décrire la douleur que nous éprouvons en ce moment difficile. Davide n’était avec nous que depuis quelques jours lorsqu’une maladie soudaine l’a emporté trop tôt. Nous n’arrivons toujours pas à croire ce qui s’est passé », a déclaré le président d’Aeffe, Massimo Ferretti, dans un communiqué. Et d’ajouter que le styliste italien était « aimé et respecté », regrettant qu’il ait commencé à travailler dans la maison de couture avec beaucoup d’ambition, d’enthousiasme et d’optimisme qu’il ne pourra malheureusement jamais concrétiser.

M. Renne a commencé sa carrière sous la direction d’Alessandro Dell’Acqua, après avoir été diplômé de l’école de mode Polimoda à Florence. Il a fait partie de l’équipe de création de Gucci durant 20 ans, et avait récemment pris la tête de son département féminin.

Le créateur italien a succédé début novembre chez Moschino à Jeremy Scott, qui avait annoncé en mars 2023 qu’il se retirait de la marque. Il devenait ainsi le quatrième directeur de la création de la marque, fondée en 1983 par Franco Moschino, aujourd’hui décédé. « Nous sommes convaincus qu’il jouera un rôle essentiel pour façonner l’avenir de Moschino, une maison internationale au cœur italien », avait déclaré Massimo Ferretti en annonçant la nomination de Davide Renne.