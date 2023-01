Des premiers pas sur la Lune à la #winterbimbo, tout le monde craque pour les Moon Boots

Oubliez la philosophie du « less is more » : après les Uggs et les Crocs, la botte de neige XXL est également de retour. Une simple ruée vers le côté hivernal de la force? Ou doit-on y voir plus que ça? Une chose est sûre : la fameuse Moon Boot est à la mode. Que l’on soit en bikini ou en combinaison de ski, sur TikTok ou à Courchevel.

Les Moon Boots ont fait leur retour il y a près d’un an déjà. D’abord sur les podiums – de Walter Van Beirendonck à Miu Miu – puis dans le message de Noël de la diva Mariah Carey et celui de l’actrice Tracee Ellis Ross (Black-ish), mais aussi dans la rue, logiquement associée au manteau d’hiver.

Miu Miu Automne 2021 Prêt-à-porter © Miu Miu

Walter Van Beirendonck Prêt-à-porter Automne 2019 © Getty



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

En revanche, les choses sont plus légères quand on est Dua Lipa ou Kendall Jenner, qui les portent avec leur minuscule bikini. Kim Kardashian et Hailey Bieber les ont également portées de manière très sexy, avec à peine plus d’étoffe très près du corps. C’est ce look qui a été imité aujourd’hui sur TikTok et baptisé « Winter Bimbo ».



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Quiconque a en mémoire l’apogée de Paris Hilton comprend immédiatement où les nouveaux adeptes se situent: à la fin des années 90 et la mode de l’an 2000, ces fameux 2YK qui n’en finissent décidément plus de revenir.

Paris Hilton © Getty

L’ère spatiale

On associe spontanément les Moon Boots à la neige et à l’hiver, mais elles sont en fait devenues tendance après l’alunissage d’Apollo 11, il y a 50 ans. Cet anniversaire et une nouvelle passion pour la Lune – et les croyances qui s’y rattachent – ont remis ces imposantes bottes sous le feu des projecteurs. Après tout, Buzz Aldrin n’a-t-il pas été le deuxième homme à poser le pied sur la Lune en 1969, laissant derrière lui l’empreinte la plus célèbre de tous les temps – secrètement au-dessus de celle de Neil Armstrong, au passage.

L’empreinte des tout premiers Moon Boots en 1969

A l’origine bottes de protection et d’isolation, elles étaient enfilées par-dessus les chaussures portées à l’intérieur du vaisseau spatial, comme des sur-chaussures en fait. À l’époque, la Nasa ne savait pas exactement à quoi ressemblait le sol de la surface lunaire – poussiéreux, glissant, mouvant? Des semelles épaisses et striées, qui répartissaient bien le poids, devaient ainsi permettre aux astronautes de rester debout pour effectuer ce fameux grand pas pour l’Humanité.

Fans de la première heure : Paul et Linda McCartney en 1973 © Getty

Telle une bande de touristes inconséquents, ils ont laissé sur la Lune– outre leur empreinte – leurs bottes usagées. Sur Terre, celles-ci ont rapidement été imitées, principalement comme « chaussons » d’après-ski. Le groupe italien Tecnica s’est ainsi inspiré de ces premiers pas « hors sol » des astronautes américains. La forme et le nom de leur Moon Boot sont depuis lors protégés par la loi en tant qu' »œuvre créative à valeur artistique ». Plus de 25 millions de paires ont été vendues. Et les collaborations avec des maisons de couture comme Dior, Louis Vuitton et Chanel se succèdent.

Des collaborations jusqu’à la Lune, aller et retour

Cette année aussi, des collabs – stratégiques – se multiplient : avec la licence de la série Stranger Things destinée aux jeunes bingers, ou encore avec Chloé pour les fashion girls. On trouve aussi une Moon Boot conçue en collaboration avec les populaires Palm Angels de Californie et une collection avec l’italien boho-chic Alanui. Les prix varient entre 125 euros pour un original et 2975 euros, pour celles ornées de cristaux Swarovski.

Yeezy, Acné Studios et Victoria’s Secret ne sont que quelques-unes des marques qui ont sorti leurs propres modèles. Le fait que l’autre botte populaire Ugg ait également lancé des Moon Boots imperméables cette année en dit long sur la popularité du modèle. Pendant ce temps, sur TikTok, le hashtag #UggBoots compte plus de 198,5 millions de visites au compteur (#moonboots : 162,7 millions). Le plus souvent portés avec des collants, et avec ou sans minijupe.

Street Style Paris Fashion Week – Vêtements pour hommes F/W 2023-24

Synonyme de (ré)confort

Les photos de la foule à la pointe des tendances lors des dernières fashion weeks prouvent que celle-ci ne s’est pas encore stabilisée (?). Par conséquent, les Moon Boots duveteux sont tout simplement douillets. (?) Au cours des hivers passés, nous avons cherché la sécurité dans tout ce qui était bouffant, des manteaux de sacs de couchage aux sacs d’oreillers. Ils offraient de la chaleur lors des promenades pendant la crise du covid et de la sécurité dans les moments moins agréables. Aujourd’hui encore, nous recherchons ce confort, et le trouvons dans la botte rembourrée.

Gigi Hadid, janvier 2023 ©Getty

Alors, n’hésitez pas à le porter avec votre doudoune… Car, les doutes esthétiques mis à part, le combo bottes – bikini est carrément peu pratique, quelle que soit la température. Heureusement, de Dua Lipa à Gigi Hadid, les Moon Boots sont aussi autorisés avec un look bien étudié. Décontracté avec un manteau d’hiver et un pantalon ample, sur des collants et un pull oversize… Ou autre chose qui ne dépareillerait pas au moment de l’après-ski à Chamonix.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Acheter la tendance

Si vous voulez vous offrir une paire de Moon Boots, il vous sera difficile de choisir. L’éventail est large, allant d’une paire d’originaux à des copies fast fashion en passant par des variantes haute couture que vous préférerez d’ailleurs peut-être ne pas exposer à la neige. En voici une sélection…

De gauche à droite : Alanui + Moon Boot €1195 – Moon Boot LAB69 €265 – Moon Boot €185. En dessous : Moon Boot Icon X Stranger Things 175 € – Moon Boot + Chloé 850 €.

Christian Louboutin €1095 – Guess €134.95 – Pavement €189.95 – UGG €169.95 et €199.95.

Prada €180 – Acne Studios €350 – Gucci €890 – Jimmy Choo €950 – Nuikii €310.

Farm Rio €345 – Balmain €790 – Bogner €475 – Boss €199.95 – Calvin Klein Jeans €129.90.

Hunter Original 164,95 € – Even&Odd 49,99 € – Moncler 695 € – Isabel Marant 495 € – Zign 89,99 €.

Stella McCartney 695 € – Oysho 69,99 € – Woden 149,95 € – The North Face 130 € – Tommy Jeans 189,95 €.