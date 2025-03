Lors de la Fashion Week de Paris, le créateur belge Julian Klausner a présenté sa première collection pour Dries Van Noten. L’inspiration: la danse et du théâtre du XIXe siècle, entre palette de couleurs riches et sombres et profusion de velours et de broderies. Une collection à decouvrir en images ci-dessous.

