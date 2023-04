Fashion Revolution: 5 comptes Instagram à suivre pour une mode plus durable

La mode est l’une des industries les plus polluantes au monde, et derrière un tee-shirt au doux prix de 5 euros, se cache une réalité à la facture bien plus salée. Mais il n’est pas toujours aisé de changer sa manière de consommer. Focus sur 5 comptes Instagram qui nous accompagnent vers une transition plus durable dans nos dressings.

Pour la 10e année, la mode fait sa révolution en cette fin avril. En commémoration de la catastrophe du Rana Plaza survenue le 24 avril 2013 au Bangladesh, la Fashion Revolution Week permet, une semaine durant, de repenser son rapport aux vêtements et de questionner nos manières de les porter et de consommer.

On oublie en effet trop souvent notre pouvoir, en tant que consommateur : avec notre argent, et à travers nos choix d’achats, nous pouvons, si nous le souhaitons, soutenir des marques plus vertueuses et donc, petit à petit, changer le système.

Mais s’émanciper de la fast-fashion (ou mode jetable) n’est pas une mince affaire et nous sommes bien souvent perdus lorsque nous voulons opter pour une mode plus durable. Heureusement, plusieurs canaux d’informations existent. Pour nous guider dans cette transition plus verte, on a sélectionné 5 comptes Instagram aussi inspirants qu’instructifs !

Juliet Bonhomme, pour découvrir les rouages de l’upcycling

Basée à Bruxelles, Juliet est progressivement devenue une figure de proue du mouvement slow fashion en Belgique. Suivie par plus de 15 000 personnes, l’influenceuse partage, sur son compte Instagram, tous ses conseils et astuces pour adopter un mode de vie plus durable et un rapport à la mode plus green. Mais cela n’a pas toujours été le cas. L’influenceuse l’avoue sans fard : « J’étais addict à la fast fashion, je savais que j’étais dans l’extrême. Que je consommais trop. »

Une prise de conscience et un changement radical de mode de consommation plus tard, Juliet met en avant l’upcycling et a fondé son propre atelier, The Upcyclinglab, un projet de revalorisation des textiles abîmés, invendus, ou même oubliés que l’influenceuse recueille dans tout Bruxelles et qu’elle utilise pour ses diverses créations et ateliers.



Victoria de Mango & Salt, pour apprendre à chouchouter les pépites de nos dressings (et pour les dénicher)

Suivie par plus 100 000 personnes, l’influenceuse belgo-française Victoria Arias, alias Mango & Salt, promeut un mode de vie plus conscient. Depuis Amsterdam, où elle est basée, elle partage toute une série de jolies marques éthiques à suivre, de tenues composées de vêtements green ou encore des bonnes adresses où chiner. Mais aussi pléthore de conseils pour adopter un rapport à nos fringues plus durable.

Grande adepte du vintage, Victoria livre plein de pistes pour sauver un vieux sac Vuitton, offrir une seconde jeunesse à un cuir usé, ou encore dénicher la pépite ancienne qui vous fait vibrer.



Marie de Consciencethriftshopper, pour ses astuces pour chiner comme un pro

Vous voulez vous lancer dans la grande aventure de la seconde main mais les friperies vous font peur ? Vous ne savez pas par où commencer, ni comment vous y retrouver ? Pas de panique, Marie est là pour vous guider.

Sur son compte Instagram, Marie livre à ses quelque 5000 abonnés les meilleures adresses de la capitale (mais pas que) pour chiner et dégoter les plus belles perles vintage. Elle y partage également ses looks inspirants, 100% seconde main évidemment.



L’Instagrammeuse propose même de vous accompagner en boutiques pour un suivi personnalisé.



Laurie de Goodmorninglau, pour ses décryptages

Vous voulez savoir si Veja, c’est durable ? Si COS est éthique ? Si telle autre marque propose des compositions vraiment clean et saines, tant pour vous que pour l’environnement ? Alors c’est sur le compte de Laurie, aka Goodmorninglau, que ça se passe.



L’influenceuse/activiste d’origine liégeoise, et désormais basée à Bruxelles, décrypte, à la demande, sur son compte Instagram pléthore de marques de vêtements ou encore de cosmétiques et dénonce le greenwashing de certaines. De plus, à travers son podcast, Épicéa, Laurie donne la parole à des acteurs et actrices du changement qui agissent vers une transition écologique et sociale. On note surtout celui avec Jean Seyll, fondateur de la marque de mode éthique belge Lucid, plus qu’inspirant !



Lou de loupeeters, pour ses bons conseils shopping

Quelles sont les alternatives à Zara ou H&M ? Quelles marques éthiques pour homme faut-il suivre ? Comment s’y retrouver sur Vinted ? Pour trouver les réponses à ces questions, direction le compte de Lou, alias @loupeeters.

Suivie par plus de 11 000 personnes, la jeune créatrice de contenu basée à Bruxelles a fait de la mode éthique son cheval de bataille. Sur son compte Instagram, Lou distille à grand renfort de matcha latte conseils, marques à suivre, sélections de vêtements et astuces pour rendre nos dressings plus vertueux.