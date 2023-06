Ce qu’il faut retenir de la fashion week Homme à Paris

Avec son premier défilé évènement pour Louis Vuitton, Pharrell Williams a frappé fort et a donné le la de la Fashion week masculine à Paris, positive et spectaculaire, où la mode n’est qu’un élément du divertissement.

Afters pour tout le monde

Pour accueillir le show de Louis Vuitton, le Pont-Neuf a été transformé en une gigantesque boîte de nuit en plein air. Le défilé au son du morceau « Joy » (joie) composé par Pharrell Williams et interprété par une chorale de gospel a été suivi d’une « after-party » avec des mets imaginés par le chef des stars Jean Imbert et conclu par une performance du rappeur Jay-Z.

Son ami, le Japonais Nigo, directeur artistique de Kenzo, a choisi un autre pont pour un défilé au coucher du soleil avec pour toile de fond des bateaux mouches et la tour Eiffel, avant une soirée pour tous les invités sur le toit du musée du quai Branly. Après le défilé Ami, qu’a ouvert l’acteur français Vincent Cassel, on pouvait danser avec ce dernier pendant une autre after-party.

Et chez Marine Serre, l’invitation était la même pour le défilé et la soirée-discothèque. « 15 minutes de défilé, c’est très court », a expliqué la styliste dans les coulisses de son show « Heartbeat », estimant qu’il fallait prolonger le show pour faire « battre le cœur » de ses invités et de son équipe. Elle a rappelé avoir déjà fusionné ses défilés avec des performances musicales « en dehors de Paris, dans un vieux garage ou dans des parcs ». « C’était bizarre et tout le monde ne voulait pas y assister. Avant que cela ne devienne mainstream ».

Cette frénésie de shows et soirées en plein air a, au contraire, poussé le styliste de Dior homme, Kim Jones, à une originale simplicité. Mon « message est simple: tout tourne autour du vêtement », a-t-il déclaré à l’AFP.

Couleurs solaires

Rien de mieux que le jaune pour incarner la « vibe », l’atmosphère, de cette Fashion week. Chez Vuitton, le jaune primaire est « la » couleur du gros sac dévoilé au cours du défilé. Le créateur Pharrell Williams en a lui-même porté un au premier rang du défilé Kenzo. Loewe a également utilisé le jaune pour un sac porté comme un haut sur le devant du torse.

Louis Vuitton prêt à porter printemps/été 2024. Photo by Aurore Marechal/ABACAPRESS.COM

Chez Givenchy, parka, blouson et gilet sont jaune vif. Issey Miyake a décliné le orange dans toutes ses nuances. Dior a choisi citron jaune ou citron vert pour des chemises, sacs à main ou claquettes qui se portent avec des chaussettes.

Nudité

Les silhouettes tout en jambes, décolletés plongeants et dos nu ne sont plus réservées aux femmes fatales: montrer la peau est la grande tendance de la mode masculine. « Les garçons ont des belles jambes aussi, il serait temps de voir les jambes des garçons!, s’est exclamé Véronique Nichanian, styliste de la mode homme chez Hermès. Le mini-short est la star de sa collection, tout comme les hauts transparents.

L’homme Marine Serre porte un short sous un manteau ou une jupe courte, dans sa collection mixte.

Dries Van Noten a travaillé le décolleté et chaussé l’homme de tongs qui se portent même avec des costumes. « J’aime bien avoir le côté nu », a-t-il confié à l’AFP.

La jeune marque française Egonlab propose une coupe de costume subversive: grand décolleté carré pour la veste et pantalon dévoilant la chute de rein.

Le Franco-Turc Burc Akyol, lui, a présenté un pantalon « sultan » fluide et fendu, laissant découvrir des jambes poilues.

Style militaire

Pour contrebalancer cette sensualité inspirée du vestiaire féminin, les stylistes mettent des accents militaires. « Le militaire est un archétype naturel pour les hommes. La tenue militaire est si bien pensée, va à tous et a cette idée de force et d’élégance », a souligné Matthew Williams, créateur de Givenchy, qui présente des vestes Eisenhower kaki, des pantalons cargo et des gilets utilitaires.

Marine Serre crée l’effet camouflage avec son logo, le croissant de lune, sur du denim pour le côté « radical ». Sacai obtient cet effet avec des motifs abstraits et végétaux verts, en faisant porter à ses mannequins, hommes et femmes, des chaussures massives.

Le « damoflage » mêlant damier et camouflage est le motif phare de la collection Vuitton. « En le pixelisant, Vuitton l’utilise de façon abstraite. C’est intelligent de partir d’une idée et s’en détacher un peu », souligne l’historien de la mode Olivier Gabet. « L’atmosphère très militaire de notre époque invite à l’utilisation du camouflage », conclut-il.

