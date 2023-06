Premier défilé de Pharrell Williams pour Louis Vuitton: notre journaliste y était et raconte

L’artiste, producteur et entrepreneur Pharrell Williams, nouveau directeur créatif des collections masculines de Louis Vuitton, a dévoilé sa première collection pour la marque de luxe hier, lors de la semaine de la mode masculine à Paris. Un défilé au coucher du soleil, sur le Pont-Neuf.

Le poste de designer masculin chez Vuitton était à pourvoir depuis le décès prématuré du regretté Virgil Abloh en novembre 2021. Et comme la maison française est aujourd’hui la plus grande marque de luxe au monde, avec plus de 20 milliards de chiffre d’affaires annuel, autant dire que Pharrell Williams, annoncé récemment comme successeur de feu son compatriote, était attendu au tournant.

C’est donc en plein cœur de Paris, qui est aussi le cœur battant de Louis Vuitton, qu’il a fait son entrée officielle dans le monde de la couture, dans un cadre tout sauf anodin puisque le Pont Neuf est littéralement au pied du siège du mastodonte du luxe, l’ancien grand magasin La Belle Jardinière. Et du nôtre, de siège, on pouvait presque apercevoir l’intérieur du bureau de Pharrell ainsi que le studio d’enregistrement qui le jouxte.

Considéré comme le plus beau pont de Paris, immortalisé dans le film Les amants du Pont Neuf et emballé par l’artiste Christo et sa femme Jeanne-Claude au milieu des années 80, le pont a été transformé pour l’occasion par Pharrell et son équipe en une gigantesque et impressionnante passerelle, revêtue d’un motif d’échiquier surdimensionné peint en or. Une scénographie suggérée dans l’invitation au défilé, accompagnée d’un vitrail en plastique représentant le pont en jaune et orange vifs, d’un jeu de cartes postales et d’un stylo.

Mais avant même que le show ne commence, nous avons été invités à une mini-croisière. Point de départ: le quai piétonnier devant le Musée d’Orsay, où, depuis la semaine dernière, la première campagne LV concoctée par Pharrell est accrochée, en format géant : une Rihanna très enceinte, en chemise à carreaux damier et une série de sacs à main Speedy ornés du monogramme familier de Vuitton. Le tout, dans des couleurs primaires joyeuses, et en cuir au lieu de la toile habituelle. Et si la croisière ne se sera finalement amusée que cinq minutes seulement, elle aura permis de contourner la sécurité féroce installée de part et d’autre du pont. Et puis ce n’est pas toutes les semaines qu’on se fait transporter en bateau au premier rang d’un défilé…

Nouveau chapitre

L’arrivée de Pharrell Williams chez Vuitton a été annoncée le 14 février dernier. « Sa vision créative, qui va au-delà de la mode, conduira sans aucun doute Louis Vuitton vers un nouveau chapitre très excitant », avait alors déclaré le PDG Pietro Beccari dans un communiqué officiel. Et pourtant, le choix de Pharrell était plutôt inattendu, mais en même temps tout à fait logique pour Vuitton, une marque dont la portée est si vaste qu’elle est aujourd’hui plus un géant du divertissement qu’une marque de mode.

D’autant que Pharrell, plus connu dans le secteur de la musique, n’est pas un designer traditionnel, mais il possède néanmoins une grande expérience. Il a ainsi lancé en 2003 sa propre marque de vêtements de rue, Billionaire Boys Club, avec Nigo, qui est depuis l’année dernière le directeur créatif de Kenzo, une autre marque du groupe de luxe LVMH.

En 2020, l’interprète de Get Lucky a encore lancé Humanrace, une marque de soins de la peau non genrée, ce qui ne l’a pas empêché de trouver le temps pour ses projets en cours avec le joaillier américain Tiffany & Co ainsi qu’une ligne à succès avec Adidas.

En 2016, il investit brièvement dans la marque de jeans néerlandaise G-Star Raw Denim, dont il est le directeur créatif, avec peu de résultats tangibles. Il a aussi signé des baskets pour Chanel (il y avait une liste d’attente de 120 000 personnes pour les cinq cents paires lancées en 2017), et une collection unisexe en collaboration avec Karl Lagerfeld en 2019.

Pharrell x Vuitton – Photo Victor Virgile/Gamma-Rapho via Getty Images)

Pharrell est aussi apparu dans des publicités pour la marque au double C, pour laquelle il a également défilé, et il a travaillé pour Moynat, une marque de maroquinerie exclusive sous l’égide de LVMH, ainsi que pour Timberland, une marque beaucoup plus grand public. Une autre collaboration avec Moncler a été présentée à la London Fashion Week en mars dernier. Joli clin d’oeil: en 2004, déjà, il signait une collection de lunettes de soleil pour Louis Vuitton, suivie par une ligne de bijoux quatre ans plus tard.

On peut donc dire qu’il a fait sont entrée dans le cercle très fermé de la couture avec Vuitton, est allé à l’université avec Karl et a maintenant le travail de ses rêves, qu’il mérite selon moi, car comme l’a déclaré hier Pietro Beccari au magazine spécialisé WWD, c’est un « génie en liberté ».

« Je n’ai pas étudié à Central Saint Martins, mais je ne suis pas non plus allé à Juillard pour étudier la musique, et nous verrons ce que cela donnera », a déclaré Pharrell, qui compte 13 Grammy Awards à son palmarès.

« Ma vie est une grande collaboration », a-t-il poursuivi lors d’une interview accordée à Vogue. « Mon don est de collaborer. C’est un endroit où je peux appliquer mes idées et ma vision, mais je suis entouré de gens qui sont beaucoup plus talentueux que moi ».

Défilé Pharrell x Vuitton – Photo Victor Virgile/Gamma-Rapho via Getty Images

Il aurait été convenu avec Vuitton qu’il consacrerait au moins 30 % de son temps à son nouveau poste. Ce qui peut sembler peu, mais son vieil ami Karl Lagerfeld jonglait lui aussi avec plusieurs casquettes et de nombreux projets parallèles, tandis que son prédécesseur Virgil Abloh était un multitâche notoire, qui travaillerait principalement via Whatsapp.

Louis is for lovers

Bon, mais ce baptême du feu alors ? Objectivement, il a été excellent. Et il a livré exactement ce que l’on attendait de lui : un spectacle grandiose et époustouflant.

Le show n’a en effet pas duré 12 minutes, comme la moyenne des défilés, mais s’est avéré être un spectacle à part entière. Après la promenade en bateau mentionnée plus haut, on attendait avec impatience la pléiade de célébrités, dont Zendaya, mais aussi Kim Kardashian, Rihanna avec A$AP Rocky et Beyoncé. Jay-Z était l’invité surprise, qui s’est produit ensuite, brièvement mais avec gusto, sous les yeux ébahis de Jared Leto, Maluma et Lewis Hamilton, entre autres.

Kim Kardashian (Photo by Swan Gallet/WWD via Getty Images) Austin Lin

Beyonce

Jared Leto au défilé Louis Vuitton – Photo par Swan Gallet/WWD via Getty Images)

Rocket et Hellen Williams, fille et épouse de Pharrell Rihanna et Asap Rocky Zendaya

Le défilé proprement dit a commencé vers 22h et était une sorte d’ode au soleil, « source universelle de vie, qui énergise, guérit et unit les gens », selon les notes distribuées aux invités. Un sentiment traduit dans la collection par une profusion de jaune et d’or.

Comme Virgil Abloh avant lui, Pharrell s’est tourné vers son enfance américaine, en particulier vers les blousons de son école secondaire, la Princess Anne High School de Virginia Beach. L’artiste pluridisciplinaire a en effet grandi en Virginie, et le slogan officiel de cet État du sud des États-Unis est « Virginia is for Lovers ». Or justement, les initiales LV de Louis Vuitton peuvent facilement être utilisées comme symbole de tout ce qui concerne l’amour, et pour Pharrell, toujours selon les notes, l’amour est un « état d’esprit » baigné de chaleur, de « bien-être » et d' »hospitalité ».

Pharrell assure le show chez Louis Vuitton

Une série de looks en « DAMOFLAGE », hybride de l’imprimé damassé de Vuitton et de tissu camouflage, a fait sensation. L’ensemble était plutôt macho ; mais la suite était bien plus réussie, avec un damier aux couleurs primaires, comme sur l’affiche avec Rihanna sur la façade du musée d’Orsay. Et les sacs ont été le clou du spectacle: pour une marque qui a bâti son succès sur la maroquinerie, c’est une bonne nouvelle.

En ce qui le concerne, Pharrell a décrit le show comme étant diversifié.

« C’est un mot que les gens utilisent souvent : la collection est diversifiée parce que mon monde est diversifié. Les gens utilisent le mot « inclusif », et la collection est inclusive. Car même si cette collection est composée de vêtements pour hommes, je crée des choses pour les « humains », pour les gens ». Pharrell Williams

Pas étonnant, donc, que les femmes aient également participé au spectacle. Même si Pharrell a avant tout créé cette collection pour lui-même. « Je suis le client », a-t-il déclaré à WWD, pour lequel il a posé vêtu de pièces de sa première collection Vuitton, ainsi que d’une montre Richard Mille coûtant 1,2 million de dollars, selon le journal.

Et parce qu’il s’agit-là de sa passion originelle, Pharrell a lui-même créé la musique de la bande-son du défilé, entre « Joy (Unspeakable) », chantée par une chorale gospel de Virginie, Voices of Fire, et « Peace Be Still », avec un solo de piano du virtuose Lang Lang. En clou du spectacle, Pharrell s’est agenouillé sur le podium devant ses collaborateurs réunis, avant le champagne et les zakouskis, puis Jay-Z a été autorisé à s’élancer sur le Pont Neuf.

Pharrell Williams assure le show pour Louis Vuitton – Photo Julien De Rosa/AFP via Getty Images)

Café-spectacle

Et Pharrell n’en a pas fini de faire parler de lui : jusqu’au 24 juin, avec sa maison de vente aux enchères Joopiter, fondée l’année dernière, et Sarah Andelman, entrepreneuse, consultante et, dans une vie antérieure, fondatrice du concept store Colette, il organise l’exposition Just Phriends, dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle, avenue Matignon. Au programme: œuvres de Takashi Murakami, Kaws et Futura, et objets spéciaux signés Vuitton et Tiffany & Co.

Jusqu’au 24 janvier, il ouvre aussi son Samba Café dans la boutique branchée The Broken Arm, en collaboration avec Humanrace et adidas Originals – il en faut bien, de la caféine, pour avoir l’énergie de mener de front tous ces projets…

