En coulisses du défilé Croisière Chanel, entre plage et glamour hollywoodien

Pour son dernier défilé Croisière, Chanel a posé ses valises à Los Angeles. C’est au coeur du légendaire studio Paramout Pictures que la maison a dévoilé une collection ensoleillée, où les beach vibes ensoleillées côtoyaient le glamour de l’âge d’or d’Hollywood. Et Le Vif Weekend était de la partie.

Selon les normes californiennes, il faisait plutôt frais lors de la présentation de la collection Croisière Chanel aux studios Paramount Pictures, mais heureusement, cela n’a pas dérangé les nombreux invités et célébrités, qui attendaient clairement l’occasion avec impatience. Peut-être que le lieu y était pour quelque chose : là où tout est possible et où le fantasme devient réalité, Chanel a créé – comme si Jane Fonda était sur le plateau du tournage de ses vidéos d’aérobic – une patinoire à roulettes flanquée de food trucks en guise de podium. De quoi oublier immédiatement que le mercure affichait quelques degrés de moins que d’habitude.

Entre aérobic 80s et âge d’or d’Hollywood

Pour la collection Croisière 2023/24, qui sera en boutiques à partir de novembre, Virginie Viard s’est inspirée des multiples visages de Los Angeles. De l’ambiance aérobic sportive des années 80, avec rose pastel et couleurs fluo sur fond de Venice Beach, au glamour cinématographique des années 20 et 30. Tout ce qui fait la Cité des anges est passé en revue, avec espièglerie et élégance. La collection est légère, aérée et gaie, entre survêtements, mini shorts, jambières, talons disco lumineux et autres bodys. Après tout, Los Angeles n’a jamais été accusée d’intellectualisme.

Même si, pour celles qui voudraient aussi porter la collection Cruise en soirée, Viriginie Viard a imaginé des robes et des tailleurs pantalons sexy dans des tissus brillants, des pierres scintillantes et l’incontournable tweed reconnaissable entre mille. Aux côtés des emblématiques blanc et noir, et des nuances de rose – l’une des couleurs préférées de la créatrice –, le doré évoque la mémoire d’actrices glamour d’une époque révolue. Ça et aussi le – d’habitude toujours présent – soleil de Californie, bien sûr.

La sensualité sous toutes ses formes

Et si les dernières Fashion Weeks ont été épinglées pour leur manque de diversité et d’inclusion, Virginie Viard a opté pour des mannequins aux morphologies plus « normales ». Parmi les nombreuses tailles d’échantillons sur le podium, on retrouvait aussi des mannequins avec un peu plus de courbes. Et c’est un soulagement que Chanel opte pour une vision plus universelle de la beauté sur fond de l’image parfaite d’Hollywood.

Drop it like it’s… Chanel

Bien que les tenues évoquent une certaine nostalgie pour le temps d’avant, le front row, lui, était clairement une référence au Hollywood d’aujourd’hui, avec des actrices telles que Margot Robbie, Margaret Qualley, Kristen Stewart, Riley Keough ou encore Marion Cotillard. Snoop Dogg (qui a poussé la chansonnette après le défilé), Nile Rodgers et Anderson Paak ont ​​fourni les vibrations musicales de LA. Et notre compatriote Angèle, ambassadrice du label depuis quelques années et actuellement en tournée aux Etats-Unis, n’e voulait pas manquer cette fête. Elle était également assise au premier rang n’aurait manqué la fête pour rien au monde et a assisté au spectacle depuis le premier rang.