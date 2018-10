Thylane Blondeau, jeune première

Thylane Blondeau, connue pour avoir été la " plus belle petite fille du monde ", a maintenant 17 ans et la tête remplie d'ambitions. La fille du footballeur Patrick Blondeau et de la présentatrice télé Veronika Loubry a dévoilé sa marque, Heaven May, à l'occasion de la Fashion Week parisienne.