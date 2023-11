Fini les grosses montres: chez les hommes, en avoir une petite est à la mode

La tendance de l’année: les montres de petite taille pour hommes. Nombre de nouveautés descendent sous les 40 mm, et les modèles existants sont également déclinés en versions réduites. Trois raisons à cet engouement.

1. Les hommes ont toujours aimé les porter

La différence entre un diamètre de 42 mm et de 36 mm peut sembler minime, mais au poignet, elle a de l’importance – surtout si celui-ci n’est pas large. Les modèles plus petits offrent plus de confort et s’intègrent facilement dans la routine vestimentaire, ce qui explique aussi pourquoi le créneau de 35 à 38 mm – qui revient aujourd’hui – a été la norme pour les montres masculines pendant des décennies. Ce n’est qu’à partir des années 70, et surtout au tournant du siècle dernier, que les boîtiers plus grands sont devenus populaires.

2. L’artisanat est plus que jamais valorisé

Covid, crise de l’énergie et guerre ont engendré l’essor du quiet luxury, et les symboles de statut tels que les montres ne sont pas en reste. Les petits garde-temps sont souvent tout aussi coûteux que les grands, mais ils sont moins tape-à-l’œil. En outre, beaucoup de consommateurs choisissent avant tout l’artisanat : les petits modèles s’inspirent de leurs grands frères mais, en raison de la complexité de leur fonctionnement interne et de leur boîtier, ils sont souvent eux-mêmes un symbole de compétence et de raffinement.

3. La neutralité des genres devient la norme dans l’horlogerie, un pas de géant pour une industrie traditionnellement très genrée.

Longtemps, les collections ont été binaires et conformes aux notions traditionnelles : grandes, solides et dotées de nombreuses fonctions pour les hommes, plus petites et souvent ornées de pierres précieuses pour les femmes. Une formule qui s’épuise : les femmes achètent depuis longtemps des montres pour hommes, et ces derniers sont toujours plus nombreux à faire le choix de la discrétion, sans associer « plus petit » et « plus féminin ». Résultat : de nombreux horlogers ne parlent plus de collection pour hommes ou pour femmes et lancent des modèles unisexes, pour lesquels une taille 36 ou 38 est idéale.

