Herd: la nouvelle marque de maille belge à découvrir

Revenant tout droit de la Manchester Metropolitain University, la créatrice Héloïse Coune présente lance sa marque avec sa toute première collection. Baptisée Herd, la marque belge propose des pièces délicatement tricotées à la main.

Après 4 ans passés en Angleterre à étudier la maille à Canterbury puis à Manchester, Héloïse Coune est de retour dans la capitale belge pour lancer son projet. C’est dans sa colocation bruxelloise, qu’elle partage avec deux autres artistes (sculptrice et peintre), que tout se passe. Une des chambres de l’appartement s’est transformée en un petit atelier. Elle y travaille sur une machine à tricoter qu’elle a dénichée auprès d’une petite mamie anversoise sur secondemain.be.

© Heloïse Coune

Amour de la matière

L’amour pour la matière lui a été transmis par sa grand-mère. C’est avec elle qu’Héloïse a appris à tricoter. Elle n’a alors que 10 ans. Quatorze ans plus tard, elle se décide à donner vie à Herd, sa propre marque. « Avant, j’aurais jamais cru pouvoir créer ma propre marque, mais aujourd’hui on a l’avantage de pouvoir présenter ses créations via les réseaux sociaux et d’avoir une réelle visibilité rapidement. Je me suis donc jetée à l’eau. »

Et du coup, pourquoi Herd ? « Herd, c’est le troupeau, c’est l’origine de matières pures, comme la laine, le mohair ou le cachemire ». La jeune créatrice met beaucoup d’importance sur l’origine des fils et tissus. Elle tient à l’utilisation de matières pures, sourcées en Europe. « J’aime bien acheter du fil en fin de série parce que cela permet de se procurer du fil de bonne qualité à un prix correct et en plus, cela permet aussi à mes pièces d’être assez uniques ».

© Alexia Rogiest

Les instants de liberté au tout début du processus de création, c’est le moment que la jeune artiste préfère. « Quand je commence une nouvelle pièce, je ne sais jamais où je vais terminer, c’est un moment de liberté totale pour moi ». Pour éviter les pertes, Héloïse travaille sur commande et compte environ un mois entre une commande et l’envoi de celle-ci.

Inspiration pop

Sa collection compte 13 pièces et chacune a son propre mélange de matières. La Bacon dress est faite d’un alliage de mohair, de laine, et de nylon. Si cette robe vous rappelle quelque chose, c’est parce qu’elle a été inspirée par la robe en viande de l’icône pop Lady Gaga. « Comme je suis végétarienne, je me suis dit que ce serait drôle de recréer cette robe iconique, mais sans viande. Et comme les fils que j’utilise ne sont pas toujours traités, elle sent même un peu la vache » avoue-t-elle en riant.

© Alexia Rogiest

Toutes les créations d’Héloïse Coune sont à retrouver sur herdknits.co. Elle travaille actuellement sur une collection été et on a hâte de voir ses nouvelles pièces!

