Hyères 2023: Charles de Vilmorin, président du concours mode

Le tout jeune Charles de Vilmorin est président ! Le créateur, qui officie à la tête de Rochas, présidera le jury mode du 38e Festival international de mode, de photographie et d’accessoires à Hyères en octobre 2023.

C’est un festival que les habitué.es appellent plus intimement Hyères. Et cela fait presque 40 ans que cela dure. Car depuis 1986, son fondateur Jean-Pierre Blanc y convoque chaque année la joie, la force de la jeunesse et la découverte.

Depuis presque quarante ans donc, il met tout en œuvre, avec une force de conviction qui irradie, pour promouvoir et soutenir la jeune création internationale de mode via un concours, ouvert également aux photographes depuis 1997 et aux jeunes designers et designeuses d’accessoires dès 2016.

Du 12 au 15 octobre 2023, la 38ème édition de ce concours-festival aura donc lieu à la Villa Noailles, qui elle fêtera son centenaire, on y reviendra. Concentré sur 4 jours intenses, il présente le travail de jeunes à peine sortis des écoles de mode et de photo. Et entend couronner « le travail, la liberté, la transmission de la création même quand elle est dérangeante ». Sans oublier « le goût de l’aventure, la joie, l’affirmation d’un besoin d’inventer, d’étonner, d’innover ».

Un jeune président

Pour départager les finalistes, un jury est dédié à chaque catégorie. La photographie est confiée à la présidence de l’artiste dominicain-américain Luis Alberto Rodriguez, les accessoires à celle d’Alan Crocetti, créateur de bijoux. Le concours mode est quant à lui présidé par Charles de Vilmorin qui officie chez Rochas et pour son propre label.

Diplômé de l’Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne en 2019, du haut de ses 26 ans, il est pratiquement de la même génération que les finalistes. De sorte que ses inspirations n’en sont guère éloignées : Charles de Vilmorin confesse puiser ses visions « dans les mouvements de société, notamment: le vêtement reflète l’époque dans laquelle il s’ancre, ses codes, ses débats, ses découvertes… Sans la société et son évolution, la mode n’aurait aucun intérêt ».

Une des silhouettes d’Igor Dieryck @DR

Parmi les 10 finalistes mode venus du Portugal, d’Angleterre, de Suède, de Corée du Sud, de France ou d’Espagne, on trouve Igor Dieryck, digne représentant du drapeau noir-jaune-rouge, aux racines mixtes flamandes et wallonnes, formé à l’Académie royale des Beaux-Arts d’Anvers (2022) et « passionné par la politique et la géopolitique », qui questionne le vêtement et sa faculté d’empouvoirement.

Le 38e Festival d’Hyères aura plus que jamais les deux doigts dans la prise.