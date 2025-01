Kim Jones quitte la direction artistique de Dior Homme après sept années de service

La nouvelle était déjà dans l’air, mais voilà que Christian Dior Couture confirme à son tour le départ du créateur britannique Kim Jones. Il quitte la maison de couture sept ans après avoir été nommé directeur artistique de Dior Homme pour sa ligne de prêt-à-porter et ses collections d’accessoires.

Delphine Arnault, Présidente-directrice générale de Christian Dior Couture, a déclaré: « Je suis extrêmement reconnaissante pour le travail remarquable effectué par Kim Jones, son studio et les ateliers. Avec tout son talent et sa créativité, il a constamment réinterprété l’héritage de la Maison, avec une authentique liberté de ton et des collaborations artistiques surprenantes et très désirables. » Kim Jones a été à l’origine de collaborations très médiatisées et a régulièrement ébloui par ses défilés.

Kim Jones a également déclaré via un communiqué de presse: « Ce fut un véritable honneur d’avoir pu créer mes collections au sein de la Maison Dior, symbole de l’excellence absolue. J’exprime ma profonde reconnaissance envers mon studio et aux ateliers qui m’ont accompagné dans ce merveilleux voyage. Ils ont su donner vie à mes créations. J’en profite également pour remercier les artistes et amis que j’ai pu croiser par le biais de mes collaborations. Enfin, j’éprouve une sincère gratitude envers Bernard et Delphine Arnault qui m’ont apporté leur total soutien. »

Lors de la semaine de la mode masculine qui vient de s’achever à Paris (lire notre article La Fashion Week homme parisienne en 10 hauts et bas), le styliste avait présenté sa dernière collection pour Dior et avait été fait chevalier de la Légion d’honneur.

On murmurait déjà qu’il quitterait son poste de directeur de la création chez Dior et que Jonathan Anderson, de Loewe, superviserait les collections féminine et masculine. Selon les rumeurs, Anderson ne remplacerait donc pas seulement Kim Jones, mais aussi Maria Grazia Chiuri pour la mode féminine. Pour l’instant, il faut encore attendre l’annonce officielle du remplacement de Kim Jones.

On ne sait pas non plus ce qui attend le créateur. Envisagerait-il de reprendre sa propre marque maintenant qu’il n’est plus lié à Dior? « Si je devais reprendre ma propre marque, je le ferais d’une manière très différente. Peut-être une marque lifestyle, pas seulement des vêtements. Les choses pour lesquelles les gens ont envie de dépenser de l’argent sont leur maison et les voyages », a-t-il déclaré à Vogue Business la semaine dernière.

La chaise musicale dans la mode a pris des allures de pogo sauvage ces derniers mois, avec de nombreux changements. Cette semaine, le Belge Glenn Martens a été nommé directeur de la création de Maison Margiela.